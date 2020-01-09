Костя Войтенко зізнався, що його дратує в дружині

Зірка серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» зі своєю жінкою Валентиною в шлюбі вже чотири роки. Але навіть в їхніх ідеальних стосунках іноді виникають нюанси

Можна знайти багато причин, з яких нас дратують наші другі половинки: шкідливі звички, наприклад. А ось Маша Єфросініна та новий гість її YouTube-проекту «Іспит на відвертість із Машею Єфросініною» Костя Войтенко вважають неприпустимим, коли їхні другі половинки дивляться свіжий епізод серіалу без них.

– Я не дуже люблю, але терплю, коли моя половинка… дивиться без мене серіали, – зізналася Маша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kostiantynvoitenko 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ведуча зазначила, що в багатьох сучасних серіалах сценарії набагато крутіший, ніж у повнометражних фільмів, і актори розкриваються значно краще.

Костя як актор з великим серіальним досвідом повністю погодився з Машею.

– Серіал дозволяє продовжити лінію персонажа, – зазначив Войтенко. – Цікавіше, коли в тебе багато серій, а не півтори години. А з тим, що дружина дивиться нові епізоди без мене, я вже змирився. Ще не люблю, коли вона ставить серію на паузу. Я завжди емоційно підключений до подій на екрані, люблю співпереживати. А моя дружина – ні. Поставить на паузу й почне щось розповідати. І я такий в душі: «Блін, такий момент згаяний». Але стримую себе і спокійно прошу більше так не робити.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kostiantynvoitenko 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

До речі, цього року ви знову зможете побачити Костю Войтенка на Новому каналі! Зйомки третього сезону «Будиночка на щастя» стартують в кінці квітня-на початку травня 2020-го.