Хто вона: Блондинка з 13-м розміром грудей?

У фінальному випуску шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал) однією з учасниць стала Міла Кузнєцова, володарка цілої колекції нагород на конкурсах краси

Дівчина – успішна модель plus size, за якої в Instagram стежать понад півмільйона підписників! Мила – володарка титулів «Queen of the world plus size», «Miss Ukraine plus size Universe», «Miss Top model Universe» і це тільки мала частина її перемог.

У своєму блозі Міла показує, як займається спортом, розповідає про харчування, ділиться лайфхаками і просто показує епізоди зі свого життя. Дівчина часто викладає досить відверті знімки в купальнику, а проскроливши стрічку, можна побачити і оголені фото. Більша частина нарядів Міли – з глибоким декольте, і не дивно – модель пишається своєю пишними грудьми 13-го розміру.

Міла неодноразово зізнавалася, що у неї зовсім немає комплексів, і вона дуже задоволена своєю зовнішністю і фігурою. Модель впевнена, що люди зі звичайною зовнішністю в сучасному світі не так цікаві для оточуючих, як ті, у кого є родзинка.

Міла дійсно опиняється в центрі уваги в будь-якій ситуації! І шоу «Хто проти блондинок?», учасницею якого стала модель, не виключення. Як відреагує ведуча Леся Нікітюк на появу такої серйозної конкурентки, і кому з дівчат дістанеться більше уваги зіркового гостя – Тараса Стадницького, дивіться сьогодні о 19:00 на Новому каналі.

