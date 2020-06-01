Блондинки на Новому каналі вражають красою та вміннями

Учора всі блондинки світу святкували свій день. Про них складають недолугі анекдоти, а вони щодня доводять свою унікальність та розум. Більше того, «золотоволоски» ламають усі стереотипи та опановують ремесла, які потребують неабиякої сили. Їм до снаги конкурувати з чоловіками, зберігаючи при цьому жіночність та шарм. Ми підібрали кілька яскравих прикладів дівчат із шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал), які цього сезону вразили чоловіків своїми унікальними вміннями.

Пів сірника для Аліси

Сьогодні вже ніхто не здивується жінкам у формі, які працюють у поліції або МНС. У студії шоу блондо-бомба та рятувальниця Аліса розповіла про свої нелегкі будні. Адже вона нарівні з чоловіками виїжджає на пожежі.

– Дівчина позмагалась із зірковим гравцем в одяганні пожежної форми на швидкість, – розповідає креативна редакторка проекту Ольга Чеснокова. – За словами блондинки, отримавши виклик, вони мають одягти повне спорядження за 45 секунд. Або, як кажуть, поки згоряє сірник. У студії дівчині вдалося впоратися за 25 секунд. А от зірковому учаснику – Даніелю Салему – довелося спалити цілих два сірники, поки він одягнувся (усміхається).

Запрошення від принцеси

Опинитись під стелею студії – трюк не з легких. Лише уявіть, блондо-бомба Діана піднялася на висоту п’ять метрів над ігровим майданчиком. Дівчина висіла вниз головою та демонструвала трюки з повітряної гімнастики зірковому учаснику – Євгену Кошовому.

– Діана має неабиякі успіхи у цьому спорті, – розповідає Ольга. – Більше того, дівчина отримала запрошення на конкурс у Монако, який проводить принцеса. Без особистого запрошення туди не потрапити. Вболіваємо та радіємо за нашу Діану.

Три поліна для лісничої

А ще в шоу вражала своєю силою блондо-бомба Поліна. Дівчина навчається на лісничу. Вона в студії разом із Антоном лірником розпилювала колоду на швидкість. Адже для неї це звична справа, а от зірковому учаснику довелося трохи «попітніти». Блондинка з легкістю розпиляла три поліна і виграла в батлі.

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