Антикоронавірусний танець: луцькі медики затанцювали під трек Лесі Нікітюк та гурту PZF

Леся Нікітюк презентує творчу колаборацію з медпрацівниками

Ведуча «Хто проти блондинок?» (Новий канал) Леся Нікітюк продовжує дивувати своїх фанатів. Кілька днів тому дівчина разом із Культовою Групою PATSYKI Z FRANEKA презентувала кліп на пісню Stay at home. Ви можете його переглянути в YouТube на сторінці гурту PZF.

Але на цьому Леді Ле не зупинилася. Разом із відомими на всю країну (завдяки антикоронавірусним танцям) медиками з «Луцького центру первинної медичної допомоги» вона зробила круту колаборацію.

– Почула по радіо, що луцькі медики відзняли відео з «антикоронавірусним танцем», – розповідає ведуча Новому каналу. –Так працівники хотіли пояснити всім, що дотримуватись карантинного режиму – важливо! Аби не зашкодити власному здоров’ю та тим, хто бореться за життя людей. Власне, наш трек із PZF – з таким же закликом до українців. Тому я звернулася до луцьких медиків із пропозицією об’єднати зусилля, аби нас почула вся країна. Щоб вони записали свій «антикоронавірусний танець» під трек Stay at home.

Медики «Луцького центру первинної медичної допомоги» радо відгукнулися на такий творчий експеримент.

– Почувши від керівництва про пропозицію Лесі Нікітюк, ми жодної хвилини не сумнівалися у своїй участі, – кажуть медичні працівники. – Маємо надію, що пацієнти дослухаються до нашого заклику і надалі сумлінно будуть дотримуватись карантинних заходів. Наразі ми працюємо в складних епідемічних умовах: консультуємо пацієнтів по телефону, чергуємо на КПП, надаємо медичну допомогу за місцем проживання пацієнтів та багато іншого.

За словами медиків, позитивний ролик має донести до пацієнтів та колег, що попри все треба наповнювати себе і своє оточення позитивом.

– Наше підприємство зайняло активну позицію у масштабній інформаційній кампанії з протидії проникнення коронавірусу на територію України, – розповідає директор КП «Луцький центр первинної медичної допомоги», заслужений лікар України Ігор Васильович Гнетньов. – Враховуючи епідемічну ситуацію, що склалася, наші лікарі та медичні сестри відзняли чимало інформаційних роликів з рекомендаціями пацієнтам. «Антикоронавірусний танок» був створений спонтанно, в робочих умовах, з метою підтримати позитивом пацієнтів та медичних працівників. І нам це вдалося.

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