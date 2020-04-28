Тест: Топ-10 фактів про Лесю Нікітюк. Вгадайте, де правда!

Леся Нікітюк – особистість багатогранна. Ведуча «Хто проти блондинок?» просто фонтанує ідеями і завжди відверто ділиться різними фактами з життя. Ми вирішили перевірити, наскільки уважно ви стежите за Лесею і читаєте чи новини на сайті Нового каналу, та створили тест ім. Лесі Іванівни. Цікаво, чи зможете ви вгадати, які факти про ведучу – правда, а які – брехня?

Хочете ще більше дізнатися про ведучу? Тоді щовівторка включайте о 19:00 на Новому каналі шоу “Хто проти блондинок?” і на вас чекає безліч несподіваних відкриттів.

В тему:

Качати прес та малювати портрет: Євгеній Кошовий показав, як робить це одночасно

Леся Нікітюк вивела Стаса Шурінса на відверту розмову про його зникнення