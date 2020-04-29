«Приходила додому й плакала»: Леся Нікітюк розповіла про булінг через зріст

Ведуча Нового каналу розказала, як її ображали однолітки, і чому навіть високим дівчаткам варто носити взуття на підборах

Часто на підборах ходять дівчата низького зросту. Бо їм хочеться виглядати трохи вищими. Красуні зі 190 см теж мріють про туфлі на шпильках. Та взувають зрідка, щоб не виділятися з натовпу. Адже завжди знайдуться ті, хто в очі скажуть: «Ти така дилда». Ведуча шоу «Хто проти блондинок?» Леся Нікітюк зізнається, що в дитинстві теж страждала від образ однолітків через свій зріст.

Тест: Топ-10 фактів про Лесю Нікітюк. Вгадайте, де правда!

– «Ти така висока», «О, а чого ти така висока» – я чула завжди, – розповідає Леся Новому каналу. – Не раз приходила додому і плакала. Постійно запитувала маму, чому вона мене народила такою.

Так, у ведучої донедавна не було жодної пари туфель на підборах. Лише в кадрі глядачі могли її бачити в такому взутті. В повсякденному житті дівчина ходила у кросівках та кедах.

Дивись: Євген Кошовий дізнається все про б’юті-тренди. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 13

– Цього року я собі купила справжні ботфорти на підборах, – каже Леся. – Здійснилася моя давня мрія.

За словами ведучої, таке взуття переконав її купити близький друг.

– Тепер, як ми кудись збираємось разом йти, він чекає, коли я вдягну взуття на підборах, – розповідає Леся Новому каналу. – Каже, що нікуди зі мною не піде, якщо буду на низькому ходу (усміхається). Він високий, тому я комфортно почуваюся біля нього. Люблю, коли до студії «Хто проти блондинок?» теж приходять чоловіки мінімум із 180 см зросту. Можу поряд із ними собі дозволити підбори 10 см.

Леся каже, що вже не ображається на фразочки про зріст.

– Взула підбори, коли в студію до блондинок прийшов Женя Кошовий, – розповідає ведуча. – Думаю, хлопець високий – візьму свої найвищі. Він помітив їх і каже коронну фразу: «Ти така висока». А мені до цього вже байдуже!

Більше того, Леся ще пожартувала з себе та Жені.

– Маю вбудовані у ноги підбори, – з усмішкою каже ведуча. – Кошовий, а ти довго так вилизувався до блондинок? Молодець, що постарався – красивий!

Вмикайте шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі щовівторка о 19:00, аби не пропустити найцікавіші історії про Лесю Нікітюк та зіркових учасників.