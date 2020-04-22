Лесю Нікітюк порівняли з Олегом Винником

На зйомках шоу Нового каналу «Хто проти блондинок?» гуморист Іван Люленов побачив схожість ведучої зі співаком

Не секрет, що Леся любить співати. Та й голос у неї хороший. Зірка Нового каналу сама записала саундтрек «Ями на дорогах» до програми «Le Маршрутка». А днями вона представила колаборацію з культовою групою PATSYKI Z FRANEKA – англомовний сингл #Stayathome. Показала свої вокальні дані Леся у програмі «Хто проти блондинок?» і зірковому гостю «лігасмішнику» Івану Люленову. Той порівняв її з Олегом Винником.

– Золотим волоссям вони точно з ним схожі, – каже Ваня. – А ще, зовсім трішки, – голосом. Леся теж гарно співає.

У грі проти блондинок Вані випало запитання про білявого співака. Про те, що в 2018 році жителі Івано-Франківська зареєстрували електронну петицію з вимогою освятити міський стадіон після концерту Олега Винника.

– Знаєте, як сильно дівчата кричать на концертах Олега? – сміється Леся Нікітюк. – Довелося запрошувати не одного священика, а цілу групу: весь Почаїв з’їхався з кадилами.

На запитання про Винники Ваня відповів вірно. Але, загалом, у грі йому не щастило. В результаті гуморист програв блондинкам.

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Зате пощастило Лесі в кар’єрі співачки. Коли вийшла перша пісня, ведуча Нового каналу жартувала, що залишилося записати дев’ять хітів до повноцінного альбому. Судячи з темпів, скоро вона буде збирати стадіони, як Олег Винник.

Які ще таланти приховує Леся Нікітюк – дивіться щовівторка в шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі.