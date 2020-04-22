Stayathome: спільний  трек Лесі Нікітюк та гурту PATSYKI Z FRANEKA

Зірка Нового каналу презентувала нову колаборацію з культовою групою PATSYKI Z FRANEKA – англомовний сингл #Stayathome

Через епідемію COVID-19 українці вже більше місяця перебувають на карантині. Усім було важко звикнути до нового виклику. Та заради збереження власного здоров’я і життя тисяч українців треба залишатися вдома!

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк та український гурт PATSYKI Z FRANEKA записали спільний англомовний трек #Stayathome на підтримку всім, хто дотримується карантину, і тим, хто вже втомився від нього.

– Залишайтеся вдома сьогодні, щоб у вас було завтра – такий філософський посил цієї пісні, – каже фронтмен PZF Назар Худин. – Слова треку дуже прості. Впевнений, що більшість англомовних фраз ви вже знаєте. І вам буде легко їх наспівувати!

Сьогодні пісня вперше зазвучить на усіх музичних майданчиках.

– Два тижні тому хлопці з групи PZF запропонували мені колаборацію, – розповідає ведуча. – Ідея сподобалась, і я погодилась. Ми з ними за дві години дистанційно записали пісню. Українцям треба триматися і не здаватися! Хоч як би нам усім не було важко та сумно. #Stayathome – це має бути позиція кожного відповідального громадянина нашої країни.

PATSYKI Z FRANEKA та Леся Нікітюк також запустили челендж #staytohavetomorrow в соціальних мережах, який уже підтримали блогери, музиканти та селебритіз, серед яких Verbaаa, Діма Варварук, Аня Трінчер та багато інших.

Пісню можна прослухати в GooglePlay, Deezer, Apple Music и Kkbox.

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