Покроковий рецепт яблучно-бананових оладок без цукру від Лесі Нікітюк

Записуй простий і смачний рецепт оладок з бананів і яблук без цукру від ведучої шоу «Хто проти блондинок?» Лесі Нікітюк. Це відмінна ідея для смачного, а, головне, корисного сніданку

Для багатьох оладки – ідеальний варіант сніданку. Вони смачні, швидкі в приготуванні. А ще ніколи не набридають, адже готувати оладки можна за тисячею різноманітних рецептів. Наприклад, з яблука і банана, як це робить ведуча шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі Леся Нікітюк.

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– Я вирішила поекспериментувати й додати в яблучні оладки трохи банану, – каже Леся. – Вийшло дуже смачно і солодко, хоча цукру в цих оладках немає.

Інгредієнти:

яблуко – 6 шт.;

банан – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

борошно – 1 ст. л.;

кокосове масло для смаження;

фрукти, варення для подачі.

Спосіб приготування

Рецепт яблучно-бананових оладок. Крок 1

Яблука очистіть, виріжте сердцевинки, натріть на крупній тертці.

Рецепт яблучно-бананових оладок. Крок 2

Очистіть банан, натріть його і змішайте з тертими яблуками.

Рецепт яблучно-бананових оладок. Крок 3

Додайте до маси яйце й добре перемішайте.

Рецепт яблучно-бананових оладок. Крок 4

Поступово всипте борошно, добре вимішуючи суміш лопаткою.

Рецепт яблучно-бананових оладок. Крок 5

Смажте оладки на кокосовому маслі на невеликому вогні по три хвилини з кожного боку.

Подавайте з фруктами або варенням. Або і з тим, і з тим. Смачного!

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