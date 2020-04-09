Покроковий рецепт яблучно-бананових оладок без цукру від Лесі Нікітюк
Записуй простий і смачний рецепт оладок з бананів і яблук без цукру від ведучої шоу «Хто проти блондинок?» Лесі Нікітюк. Це відмінна ідея для смачного, а, головне, корисного сніданку
Для багатьох оладки – ідеальний варіант сніданку. Вони смачні, швидкі в приготуванні. А ще ніколи не набридають, адже готувати оладки можна за тисячею різноманітних рецептів. Наприклад, з яблука і банана, як це робить ведуча шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі Леся Нікітюк.
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– Я вирішила поекспериментувати й додати в яблучні оладки трохи банану, – каже Леся. – Вийшло дуже смачно і солодко, хоча цукру в цих оладках немає.
Інгредієнти:
- яблуко – 6 шт.;
- банан – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- борошно – 1 ст. л.;
- кокосове масло для смаження;
- фрукти, варення для подачі.
Спосіб приготування
Рецепт яблучно-бананових оладок. Крок 1
Яблука очистіть, виріжте сердцевинки, натріть на крупній тертці.
Рецепт яблучно-бананових оладок. Крок 2
Очистіть банан, натріть його і змішайте з тертими яблуками.
Рецепт яблучно-бананових оладок. Крок 3
Додайте до маси яйце й добре перемішайте.
Рецепт яблучно-бананових оладок. Крок 4
Поступово всипте борошно, добре вимішуючи суміш лопаткою.
Рецепт яблучно-бананових оладок. Крок 5
Смажте оладки на кокосовому маслі на невеликому вогні по три хвилини з кожного боку.
Подавайте з фруктами або варенням. Або і з тим, і з тим. Смачного!
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