Учасниці шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі дуже люблять ділитися з чоловіками історіями зі свого життя. Звісно ж, тема номер один – пригоди на відпочинку. На другому місці – розповіді про перші зароблені кишенькові гроші.

Після щиросердних зізнань блонд чоловіки теж починають згадувати, на що ж вони йшли заради першого заробітку. Так, актор Євгеній Сморігін розказав, як у Мінську з друзями створив фірму на кшталт «чоловік на годину».

– Наша команда «супергероїв» і вікна мила, і прибирала, – розповідає Євген. – Словом, підробляли, як могли.

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Якось їхній бригаді навіть довелося розвантажити вагон цементу.

– Тоді ми цілий день тягали важкі мішки, – розповів Євген Новому каналу. – Вночі у мене почався сильний кашель. Наступного дня я терміново поїхав робити рентген. На плівці лікар побачив якісь плями в легенях. Туберкульоз? Рак?

Довелося актору здати усі аналізи.

– Тоді ж я зізнався, що вчора цілий день дихав цементом, – розповідає Євген. – З лікарні мене випустили зі словами: «У нас ліків від цементу в легенях немає. Він або сам вийде, або ви просто помрете».

Євген каже, що ще місяць викашлював сірий слиз.

– Якщо залишився живим, то, певно, легені очистилися самі, – з усмішкою розповідає актор.

Вмикайте шоу «Хто проти блондинок?» завтра о 19:00 на Новому каналі, і ви дізнаєтеся ще більше цікавих історій від «золотоволосок» та Євгена Сморігіна.

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