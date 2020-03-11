Як підкорити серце дівчини: лайфхак від Кості Войтенка

На шоу Нового каналу «Хто проти блондинок?» зірка серіалу «Будиночок на щастя» зізнався, що готовий доводити кохання своїй красуні-дружини щодня

Легко чи ні завоювати серце дівчини? Костя Войтенко точно знає, що це непросто. Виявилося, що за свою дружину акторові довелося поборотися. І навіть зараз, перебуваючи в шлюбі, він намагається максимально проявляти ніжні почуття завжди.

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– Я люблю фразу з «Барона Мюнхгаузена»: «Кохання – теорема, яку потрібно доводити щодня». Це, власне, я й намагаюся робити, – стверджує Войтенко. – Якщо зупинишся, то серце дівчини не підкориш(сміється). Я добився кохання Валі постійністю і наполегливістю.

Виявилося, що коли Костя лише починав зустрічатися зі своєю майбутньою дружиною, у нього були конкуренти.

– Коли я дізнався, що до Валі залицяються ще й інші хлопці, не опустив рук, а продовжив добиватися і щось робити, щоб завоювати її увагу, – завершив актор.

І навіть на шоу «Хто проти блондинок?» Кості вдалося справити враження на багатьох білявих панянок. Як зізнався Войтенко, йому в цьому допомогли не лише природна чарівність, а й акторські техніки переконання. Однак у звичайному житті, за словами актора, він намагається бути собою і не використовувати різні психологічні прийоми.

«Хто проти блондинок?» – щовівторка о 19:00 на Новому каналі

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