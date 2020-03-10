Костя Войтенко – про ревнощі дружини: «Осад залишився»

У шоу Нового каналу «Хто проти блондинок?» Костя Войтенко використовував максимум своєї харизми, щоб зачарувати білявих красунь і здобути перемогу

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» заради перемоги в шоу готовий багато на що, але не на все. Костя Войтенко зізнався, що як актору йому легко цілуватися в кадрі і грати роль донжуана, але не завжди це доречно.

На запитання журналістів Нового каналу про те, чи зміг би він поцілуватися «по-дорослому» з блондинкою на шоу, актор відповів негативно.

– На це б не погодився, адже це не кіно, і тут точно були б запитання від дружини, – зізнається Костя. – Вона мене додому не пустила б (сміється). Жартую, звісно, але бувало всяке.

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Як виявилося, у стосунках подружжя Войтенків присутні ревнощі.

– Вони в нас є, як і у всіх, – каже актор. – Минулий випуск «Хто проти блондинок?» ми дивилися разом із Валею. Там мені дівчата посилали повітряні поцілунки, а я їм відповідав. Дружина розуміє, що це лише шоу, але осад у неї залишився. Та я вважаю, що ревнощі – це нормально.

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За словами Кості, перед тим, як приїхати на зйомки шоу, він весь день провів із дружиною.

– Ми приділили одне одному час, а потім Валя мені сказала: «Все, відпускаю тебе до блондинок», – поділився актор. – А якби я весь день працював, а потім відразу поїхав на шоу, то вона, можливо, відреагувала б інакше.

«Хто проти блондинок?» – щовівторка о 19:00 на Новому каналі.