На шоу Нового каналу «Хто проти блондинок?» зірковий чоловік і блонди розповіли, як заробили перші гроші

Відверто розповісти про своє перше місце роботи можуть не всі. А ось успішний шоумен Олександр Пікалов, не соромлячись, зізнався, що працював двірником у своєму рідному Кривому Розі.

– Перший запис у трудовій книжці – охоронець і двірник у Будинку піонерів, – розповідає Олександр. – Влаштувався на цю роботу, коли навчався у випускному класі школи. Пропрацював там три роки. Найбільше мені подобалося, що вночі палац був в моєму розпорядженні. Гучних вечірок я там не влаштовував, а от постійні репетиції з командою КВК ми проводили.

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А ще Олександр розповів, що часто керівництво називало його кращим двірником парку.

– Коли приїжджаю туди, то бачу, що при мені парк був значно чистіший, – каже шоумен.

Блондо-бомби теж не червоніли, коли розповідали, як заробили свої перші гроші. Так, учасниця Марина зізналася, що в дитинстві збирала колорадських жуків.

– Щоліта батьки відвозили мене до бабусі в село, – каже Марина. – У неї було 40 соток городу, на якому росла картопля. Батько просив допомогти бабусі зібрати колорадських жуків. І щоб мене хоч якось мотивувати до цього, запропонував за кожну комаху платити 10 копійок.

Дівчина зізнається, що тоді вона заробила доволі кругленьку суму. І придбала на неї свій перший велосипед.

Вмикайте Новий канал щовівторка о 19:00, і ви дізнаєтеся ще більше цікавих історій від учасників шоу «Хто проти блондинок?»

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