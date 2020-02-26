Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Пограємо? Впізнай блондинку за частиною фотографії
Ми сподіваємося, що ви всі дивитеся щовівторка на Новому каналі шоу «Хто проти блондинок?» 2020. Тож вирішили перевірити ваші знання та влаштувати невеличку гру! Треба за частинкою фото вгадати, яка зіркова блондинка зображена на повному знімку.
Ми обрали 10 ну дуже відомих світових зірок, тож гра нескладна! Цікаво, чи впізнаєте ви всіх блондинок?
Нагадуємо, що наступний випуск “Хто проти блондинок?” вже у вівторок, 3 березня! Дивись на Новому каналі.