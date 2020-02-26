Пограємо? Впізнай блондинку за частиною фотографії

Ми сподіваємося, що ви всі дивитеся щовівторка на Новому каналі шоу «Хто проти блондинок?» 2020. Тож вирішили перевірити ваші знання та влаштувати невеличку гру! Треба за частинкою фото вгадати, яка зіркова блондинка зображена на повному знімку.

Ми обрали 10 ну дуже відомих світових зірок, тож гра нескладна! Цікаво, чи впізнаєте ви всіх блондинок?



Нагадуємо, що наступний випуск “Хто проти блондинок?” вже у вівторок, 3 березня! Дивись на Новому каналі.

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