На шоу Нового каналу «Хто проти блондинок?» артист студії «Квартал 95» отримав незвичайне вміння

Що для представниць прекрасної статі найскладніше: підібрати вбрання на вечір чи вибрати красиві і зручні туфлі в магазині? Відповідь поки що не знайдена. Але на шоу «Хто проти блондинок?» стало зрозуміло одне – дівчатам важко розстібати й застібати довгі блискавки на їхніх нарядах.

Одна з блондинок, проти якої грав Олександр Пікалов, запропонувала йому незвичайний конкурс. Умови такі: зубами артисту потрібно було на швидкість розстібати блискавки на сукнях дівчат, а пізніше блондинки мали якомога швидше їх застебнути.

Тест: Померяйся IQ с блондинкой!

– Я не часто допомагаю робити це своїй дружині, а розстібати сукню саме зубами взагалі ніколи не пробував, – зізнався Олександр. – Взуття – так, сукню – ніколи (сміється).

Блондинка знайшла, що відповісти коміку.

– Тому я пропоную вам спробувати, і ввечері показати дружині, чого ви навчилися на нашому шоу!

Жартома підтримала розмову й ведуча шоу Леся Нікітюк.

– Ага, а потім ми це відео покажемо твоїй дружини! – сміючись, заявила Леся.

Схоже, що цей процес сподобався як Олександру, так і блондинкам. Уже після закінчення зйомок Пікалов розповів про свої враження:

– Я б повторив цей конкурс, – з ентузіазмом зазначив артист. – Вважаю, що його треба ввести до програми Олімпійських ігор!

«Хто проти блондинок?» – щовівторка о 19:00 на Новому каналі.

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