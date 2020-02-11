Гостем другого випуску шоу «Хто проти блондинок?» 2020 став ведучий Даніель Салем.

Як тільки він з’явився в студії – високий, статний, зі стильною бородою і широкою посмішкою, блондинки відразу розтанули і здавалося, вже готові були поступитися Салему перемогою.

Але не тут-то було! Леся Нікітюк нікому не дає спуску, і навіть красень Даніель не зміг збити ведучу з пантелику. Битва почалася!

Даніель з першої ж хвилини відчув, що легко не буде. Особливо гостро він усвідомив, що блондо-«бомби» налаштовані рішуче, коли його змусили нюхати… часник. Ось вже точно, аромат не з приємних!

Але далі стало ще гарячіше! Блондинки запропонували Даніелю продемонструвати свою чоловічу силу і виставили проти ведучого гору кавунів.

Правда, це виявилося зовсім не солодке частування – а справжнє випробування: Салему належало голими руками розламати товстошкірі ягоди.

Але, до честі ведучого, він досить легко впорався з цим завданням і навіть встиг трохи перекусити!

Захопившись сильними руками Даніеля, Леся Нікітюк вирішила власноруч перевірити, чи такі ж круті й інші його м’язи!

Прийшов час знайомитися з топ-блондинкою, яка постала перед Даніелем в образі яскравого метелика.

Дівчина влаштувала ведучому перевірку танцями, і вони довго кружляли по студії в обнімку.

Леся Нікітюк, звичайно ж, не могла залишитися осторонь! Як це так, залишити ведучу без уваги? Треба терміново виправляти ситуацію!

У фіналі ж Даніелю довелося включити всю свою чарівність по максимуму і… роздягнутися!

Більш того, він змінив штани на шкіряні штани з ланцюгами і портупею. Просто аррррр! Втім, блондинка, яка виявилася конкуренткою Салема в цьому випробуванні, ані нітрохи не поступалася ведучому. Чого варті тільки високі ботфорти, і це, не кажучи вже про леопардовий лук!

А чим закінчилася ця битва, дивіться в повному випуску шоу «Хто проти блондинок?» 2020 просто зараз!

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