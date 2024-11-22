«Они вытаскивают из эмоциональной ямы»: актриса сериала «Зв’язок» – о шоу Нового канала

Анастасия Иванюк, которая во втором сезоне популярного скетчкома Нового канала сыграла экранную девушку Тараса Цымбалюка, рассказала, что делает дома во время отключений света, и о чем мечтает с детства

«Зрители плакали в Германии, США и Эстонии»: Виктор Андриенко – о влиянии сериала «Зв’язок»

Cейчас смотрят

Кто из нас в детстве не мечтал оказаться на телевидении? Кажется, этого хотели все. Но немногим удалось стать частью телевизионного мира, воплотив детскую мечту во взрослую реальность. Актриса сериала «Зв’язок» Анастасия Иванюк с детства была фанаткой телевизионных шоу на Новом канале, а сейчас ее саму можно увидеть в эфире Нового.

– Я была тем ребенком, который, прибегая из школы домой, сразу включала телевизор и завороженно смотрела все программы и шоу. А еще, как и каждый подросток, имела кумиров с телевидения и мечтала когда-то познакомиться с ними, а лучше работать вместе. Сейчас, после стольких лет, мои желания частично сбылись (улыбается). Но я готова работать, чтобы воплотить еще больше детских мечтаний, – признается актриса сериала «Зв’язок» Анастасия Иванюк. – «Фабрика зірок» была моим любимым шоу. Помню, как мы с подругами делили кумиров, пели песни, загружали их на телефон по Bluetooth и танцевали под них. Тогда я всегда тихонько представляла, что делала бы, и как бы проявляла себя, если бы участвовала там. Так прикольно, что за некоторыми выпускниками шоу слежу до сих пор и обожаю их творчество. И с теми же подругами мы так же слушаем их песни, только уже в машинах.

Сегодня Анастасия Иванюк – успешная актриса, которая имеет фанатов, но есть детские привычки, которые она взяла с собой во взрослую жизнь.

– Есть вещи, которые остались неизменными. Теперь прихожу домой после съемочного дня или спектакля и включаю «Хто зверху?» и «єПитання». Честно, я фанат этих шоу, и они меня вытаскивают из эмоциональной ямы, которая так часто бывает из-за новостей, – говорит Анастасия Иванюк. – На самом деле это так круто, что на нашем телевидении есть настолько профессиональные и интересные проекты, которые хочется включать снова и снова. Вдобавок, когда происходят отключения света, я пользуюсь функцией YouTube «скачать видео» и добавляю себе именно «Хто зверху?» и «єПитання». Когда темно и нет связи, морально бывает сложно. А так захожу в загруженные, включаю новый выпуск шоу, и уже не так грустно.

Актриса мечтает не только о новых ролях в кино и сериалах, но и об участии в любимых телешоу на Новом.

– Я очень счастлива, что в моей фильмографии есть несколько проектов Нового канала, и точно знаю, что дальше только больше. Поэтому посылаю аффирмации в космос, чтобы иметь больше проектов на Новом и даже когда-нибудь оказаться среди участников любимых шоу. Это было бы действительно счастьем, – с улыбкой поделилась Анастасия Иванюк. – Представьте, когда я, маленькая девочка, сидела перед телевизором и смотрели Новый, а теперь, взрослая, имею проекты на этом канале. Жизнь очень интересная штука и очень непредсказуемая. Плодотворная работа и вера в себя – мое кредо, которое, надеюсь, будет вести меня дальше и дальше.

Если вы пропустили премьеру второго сезона сериала «Зв’язок» в эфире Нового канала, серии уже доступны по ссылке https://www.youtube.com/playlist?list=PLdEJCePEX577Y1JBH_2sa0QtkuOR6GpUG