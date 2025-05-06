Встречай новый эпизод любимого шоу – смотри онлайн шоу єПитання 4 сезон 9 выпуск от 06.05.2025 на сайте Нового канала. Не пропусти!

На этот раз в 9 выпуске шоу єПитання и тебя ждет музыкальное противостояние – Певицы против Певцов. В команде девушек блистают iSKra, Маша Кондратенко, Мишель Андраде и Геля Зозуля. Их соперниками стали MÉLOVIN, ENLEO, POSITIFF и ADAM.

Две команды будут угадывать, как отвечали сто случайных украинцев на самые нестандартные вопросы. Ведущая Леся Никитюк снова заряжает шоу ярким юмором, а участники уже готовят свои самые неожиданные версии ответов. Кто возьмет верх – харизматичные Певцы или очаровательные Певицы? Какие вопросы поставят обе команды в тупик, а какие вызовут взрыв смеха у всех в студии? Смотри онлайн шоу єПитання 4 сезон 9 выпуск от 06.05.2025 на сайте Нового канала и болей за своих любимцев!

єПитання

єПитання 4 сезон

єПитання 4 сезон 8 выпуск