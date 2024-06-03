Спортсмени vs ГумористиИх работа продлевает жизнь и делает наше самочувствие немного лучше. Встречайте команды спортсменов и юмористов в шоу єПитання 2 сезон 12 выпуск от 03.06.2024.

Спортсменов возглавляет непревзойденная Юлия Левченко, которая упорно будет вести команду к победе. Капитаном юмористов в шоу єПитання 2024 стал любимый комик миллионов Артем Дамницкий. Сегодня будут соревноваться спортивная выносливость и юмор. Кто же победит в этой битве? Какая команда лучше угадает ответы ста опрошенных людей? И глубоким знанием какой сферы неожиданно поразят спортсмены? Смотри лучший развлекательный проект єПитання 2 сезон 12 выпуск от 03.06.2024 и узнай ответы на эти вопросы.

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єПитання 2 сезон 11 выпуск