«За один месяц – 12 тысяч, за другой – 150 тысяч»: Тарас Стадницкий – о заработке юмором

Резидент «VIP Тернопіль» на Новом канале и неизменный исполнитель роли Володьки также ответил, почему не может сделать стендап основным видом деятельности

Заработок в творческих профессиях зачастую непредсказуем и зависит от регулярности, сезонности, вкусов аудитории и масштабности проектов. Поэтому еще 12 лет назад, до прихода в «VIP Тернопіль», Тарас Стадницкий стремился к финансовой стабильности, работая сразу на нескольких работах. Когда понял, что юмор может быть не только призванием, но и заработком, сосредоточился на выступлениях и написании шуток. Опыт научил участника «VIP Тернопіль», шоу от которых выходит каждый понедельник в 20:00 на Новом канале, что всегда нужно иметь «подушку безопасности» на период без заказов.

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– Еще в 2010 году параллельно работал на восьми работах. Проводил рассылки бухгалтерских семинаров, дизайн и печать визиток, макетировал книги, занимался монтажом поздравительных роликов на свадьбы и корпоративы, дни рождения, выступлениями, развозом клубники, настройкой и администрированием компьютера. И тогда же понял, что занимаюсь всем и в то же время нечем, – вспоминает Тарас Стадницкий в интервью Алине Доротюк. – Ведь пока работал трудился на одной работе, забывал остальные семь. А для того, чтобы вернуться в контекст других, должен был потратить минимум полдня, чтобы вспомнить, как она вообще выглядит.

Комик добавляет, что сейчас так же у него и со стендапом, которым занимается уже более восьми лет.

– Если бы я выступал только в жанре стендап, то это было бы совсем другое дело. Однако готовлю материал между съемками в «VIP Тернопіль», написанием сценариев, гастролями, благотворительными поездками и выступлениями для военных. Поэтому нет стабильности в занятости, а, следовательно, и заработок отличается, – делится Тарас. – Например, в прошлом году я заработал 12500 гривен за май. Но это не значит, что ничем не занимался. Выполнял работу, которая дала плоды позже. А за какой-то другой месяц могу заработать 150 тысяч гривен или больше.

Несмотря на то, что у Тараса есть немалая аудитория в Instagram, а это более 240 тысяч подписчиков, он почти не зарабатывает на рекламе в соцсетях.

– У меня есть менеджер, который непосредственно занимается этим. Однако я не веду страницу слишком активно. Здесь я такой себе интроверт (улыбается). Поэтому завидую молодым, которые с легкостью выставляют что-то в соцсетях. Иногда мне нужно подумать, публиковать или нет. А кто-то просто берет и делает, – говорит участник шоу на Новом канале. – Может, у меня и нет определенной доли дохода по этому направлению из-за того, что я не такой активный в Instagram.

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