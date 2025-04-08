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«Это всегда лотерея»: как «VIP Тернопіль» проверяет шутки на «зашкварность»

«Это всегда лотерея»: как «VIP Тернопіль» проверяет шутки на «зашкварность»

Участник «VIP Тернопіль» (смотрите каждый понедельник в 20:00 на Новом канале) Тарас Стадницкий назвал ответственного за юмористические скетчи в их команде

Кто-то считает, что юмор – это площадка для экспериментов, которая не должна иметь ограничений. Другие же отмечают, что времена меняются, поэтому определенные шутки могут наносить вред. Хотя комики в своих выступлениях имеют целью развлечь и отвлечь, их материал может стать поводом для скандала и бурных дискуссий. Но как оставаться смешным, не переходя границ? Резидент «VIP Тернопіль», шоу от которого выходит по понедельникам в 20:00 на Новом канале, Тарас Стадницкий поделился способами, как команда проверяет шутки.

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«Это всегда лотерея»: как «VIP Тернопіль» проверяет шутки на «зашкварность»

– На самом деле это всегда лотерея. Хотя опыт, который «VIP Тернопіль» уже приобрел, позволяет повернуть ее в правильное русло. Но юмор – это прежде всего о субъективности. Аудитория в Украине очень разная, и мы не можем рассмешить всех, – говорит Тарас в интервью Алине Доротюк. – Однако наша многолетняя работа дает возможность предположить, что зрители посмеются именно над той или иной шуткой. И после того, как написали юмористический номер, мы ставим его и приглашаем кого-то, чтобы взглянули со стороны и сказали, корректный ли это скетч.

Иногда «VIP Тернопіль» привлекает к написанию шуток друзей. В основном это происходит из-за нехватки времени.

– Мы физически не успеваем полностью написать материал до выступления. Однако его львиную долю придумываем сами. Виктор (Гевко, руководитель и актер «VIP Тернопіль», – прим. ред.) – ответственный за шутки: согласовывает каждый номер и делает финальную редакцию. Но у нас не царит тоталитаризм и нет того, кто всегда решает, что смешно, а что не очень. Если есть какие-то нюансы, мы можем вместе сесть и обсудить, – объясняет юморист.

«Это всегда лотерея»: как «VIP Тернопіль» проверяет шутки на «зашкварность»

Но даже после утверждения номера у команды есть возможность понять, «заходят ли» шутки. В этом комикам помогают зрители.

– Например, мы едем с определенной программой в тур. Если люди над каким-то скетчем посмеялись меньше, чем мы надеялись, то убираем из программы. Все просто! – отмечает участник «VIP Тернопіль» на Новом. – Ведь если шутка зайдет в 19 городах, значит, и в 20-м может понравиться. А если она не смешная в первых четырех, то велика вероятность, что в 16-м над ней тоже не будут смеяться. Так мы понимаем, что лучше заменить другой.

Включайте юмористическое шоу «VIP Тернопіль» по понедельникам в 20:00 на Новом канале! А если пропустили, ищите выпуски на сайте и YouTube Нового. Живи весну!

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