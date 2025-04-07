Просит у подписчиков и привозит из-за границы: что коллекционирует Таня Песик

Участница шоу «VIP Тернопіль», которое Новый канал показывает по понедельникам в 20:00, эксклюзивно рассказала о вещах, на которые не жалеет денег

11 тысяч за ночь: какой самый дорогой корпоратив вел «VIP Тернопіль»

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Часто коллекционирование начинается с семейных традиций или мечты детства, а впоследствии превращается в настоящее искусство. От старинных марок до современных комиксов – коллекционеры со всего мира охотятся за редкими экземплярами. Такую страсть имеет и Татьяна Песик. Юмористка, которая выступает в шоу «VIP Тернопіль» по понедельникам в 20:00 на Новом канале, поделилась музыкальными сокровищами, которые уже успела заполучить.

– Иметь проигрыватель и собственную коллекцию пластинок было моей мечтой. Но я еще в процессе ее пополнения. Недавно сделала своей привычкой каждый раз из-за границы привозить пластинку, – говорит Таня Песик. – К слову, мне очень нравятся магазины винила там, в них особенная атмосфера. В последнем путешествии потратила 120 долларов только на пластинки. Это именно то, на что мне не жалко. Музыка дарит настроение!

В коллекции резидентки «VIP Тернопіль» есть как редкие записи легендарных исполнителей, так и современные релизы. Некоторые из них Таня получила в подарок.

– Не раз обращалась к подписчикам в Instagram и просила их: «Если есть старые пластинки, которые хотите выбросить, то я их заберу». Но пока никто не написал, – улыбается юмористка. – Хотя люблю разную музыку, больше всего нравятся американские старые песни, рождественские или в жанре соул. Есть любимые пластинки от таких артистов как Джеймс Браун, Арета Франклин, Ленни Кравиц, группы Led Zeppelin. Но самая лучшая – от культового «Тріо Маренич». Это разрыв!

Каждый понедельник в 20:00 включайте Новый канал и смотрите свежие выпуски шоу от «VIP Тернопіль»! Живи весну!