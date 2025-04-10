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«Делимся деталями личной жизни»: Катя Файн – о старшей подруге-актрисе

«Делимся деталями личной жизни»: Катя Файн – о старшей подруге-актрисе

За кулисами проекта «Вік на Вік», который каждую среду выходит на Новом канале, актриса рассказала о коммуникации с Назаром Заднепровским и договоренности с Виталиной Библив

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Говорят, что творческим людям легче найти общий язык с такими же творческими и эмоциональными. Особенно это касается актеров. Поэтому часто встречаем влюбленные пары из сферы кино, супругов или просто дружеские тандемы. Часто это даже не сверстники! Ярким примером такого за кулисами съемок квиз-шоу «Вік на Вік» (Новый канал) поделилась актриса Екатерина Файн.

– У меня очень солидный опыт работы с актерами старше меня. К примеру, моя киношная мама в сериале «Зв’язок» Оля Радчук – это родная душа. Мы сегодня часто с ней на связи, рассказываем о делах, которые происходят у каждой, делимся деталями личной жизни, – рассказывает Катя.

«Делимся деталями личной жизни»: Катя Файн – о старшей подруге-актрисе

Еще один классный пример, который приводит девушка – Назар Заднепровский. Ему Катя благодарна не только за хорошее отношение, но и за многие полезные советы на съемках.

– Когда я только пришла в киноиндустрию, то пыталась подружиться с актерами, которые старше меня, чтобы получить советы по поводу актерской игры. В голове всегда была мысль, что я выросла на их фильмах, видела их на экране, а теперь стою рядом в кадре. Я понимала, что эта дистанция между нами могла мешать мне в работе, потому что казалось, что должна соответствовать уровню. Так что всегда старалась и на пробах, и на съемочной площадке подружиться со старшими актерами, – делится Файн. – Например, сразу нашла коннект с Назаром Заднепровским. Он помогал мне советами, очень хорошо ко мне относился, поддерживал, добавлял легкости, которой не хватало. Я очень серьезный человек относительно работы, ответственно ко всему отношусь, поэтому боялась что-то сделать не так, где-то недослышать. А Назар мне постоянно говорил: «Расслабься, все нормально. Здесь лучше так сделать, а здесь – как сама чувствуешь».

«Делимся деталями личной жизни»: Катя Файн – о старшей подруге-актрисе

С партнершей Назара Заднепровского по сериалу Нового канала «Будиночок на щастя» Виталиной Библив Катя познакомилась недавно. К тому же, не на киношной съемочной площадке, а на одном из развлекательных шоу Нового канала.

– С Виталиной Библив мы не работали в проектах. Но несмотря на то, что в шоу «Вік на Вік» у нас вышел небольшой спор по поводу конкурсов, потому что каждый хотел выиграть, мы нашли общий язык! Мне кажется, мы бы с ней классно сыграли в одном проекте маму и дочь или дочь и свекровь. Потому что у нее очень классная энергетика. Виталина – по-хорошему смешная, живая, талантливая. Поэтому отправляем посыл в космос, что, возможно, еще вместе поработаем. По крайней мере, мы с ней об этом договорились (улыбается).

Смотрите квиз-шоу «Вік на Вік» с ведущим Фимой Константиновским и топовыми украинскими звездами каждую среду в 20:00 в эфире Нового канала!

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