«Не экономлю на косметике и колю витамины в кожу головы»: правила красоты и молодости Виталины Библив

Известная актриса, которая исполняет роль Любани в «Будиночку на щастя» (Новый канал), рассказала о главном правиле-табу в уходе за собой

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В очередном выпуске квиз-шоу о битве поколений «Вік на Вік», которое выйдет на Новом канале 9 апреля в 20:00, сыграла заслуженная артистка Украины Виталина Библив. Звезде рейтингового комедийного сериала «Будиночок на щастя» идеально удается сохранять молодость внутри и снаружи. Для этого у нее есть несколько действенных лайфхаков, которыми актриса поделилась со всеми.

– Всю себя – и тело, и душу, нужно любить и заботиться о них. Я очень серьезно к этому сейчас отношусь. В молодости так не было. Тогда такая модница была, мазалась всевозможными кремами, потому что очень хотелось быть похожей на маму. А когда начала работать в сфере кино и театра, где у тебя ежедневные сложные гримы, из-за чего пересыхает кожа, портятся волосы, то изменила подход к уходу за собой, – рассказывает Виталина для Радио Люкс. – Огромное внимание уделяю коже лица. Я работаю с косметологом, она посоветовала хорошую профессиональную косметику. Дважды в год напитываю кожу витаминами. Точно не следует забывать о воде. Я обязательно пью литр с утра и дальше в течение дня всегда с собой бутылочка. Конечно, очень важен для внешнего вида сон. Это ни для кого не секрет. И, понятно, нужно стараться не стрессовать. Но как в нашей стране можно не стрессовать? Обязательно улыбайтесь себе в зеркале, когда просыпаетесь. Посмотрите и скажите: «Ох, какая я красавица!»

Огромное внимание звезда уделяет своим длинным волосам, которые часто играют важную роль в образах героинь в кино или на сцене театра.

– Весной и осенью я прохожу курс витаминов в кожу головы для укрепления волосяных луковиц, – делится Библив. – Очень люблю свои волосы, никогда их не красила и сильно не стригла. Мой парикмахер говорит: «Пока есть возможность, не тонируй и не крась». У меня уже седины появилась немного, но она такая приятная, и не каждый может ее увидеть, поэтому не трогаю.

Также у Виталины Библив есть критически важное правило, то есть, скорее, табу в уходе за собой.

– Я никогда не использую вещи, срок действия которых истек. Что бы это ни было. Даже если это крем для ног, я никогда такой не намажу, – говорит актриса. – Мне нравится пословица: «Мы очень мало зарабатываем, чтобы покупать дешевую обувь». Так и с уходом. Лучше где-то себя в чем-то ограничить, но купить средство, которое помогает и хорошо работает. Поэтому табу в уходе: я не экономлю и не использую то, что уже «говорит до свидания».

Включайте сериал «Будиночок на щастя» сегодня, 9 апреля, в 19:00 на Новом канале. А дальше смотрите квиз-шоу «Вік на Вік» с ведущим Фимой Константиновским и участницами Виталиной Библив и Катей Файн в 20:00!