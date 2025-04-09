Новый каналВік на ВікНовости

«Не экономлю на косметике и колю витамины в кожу головы»: правила красоты и молодости Виталины Библив

«Не экономлю на косметике и колю витамины в кожу головы»: правила красоты и молодости Виталины Библив

Известная актриса, которая исполняет роль Любани в «Будиночку на щастя» (Новый канал), рассказала о главном правиле-табу в уходе за собой

70 гривен в час: как Фима Константиновский зарабатывал первые деньги

Cейчас смотрят

В очередном выпуске квиз-шоу о битве поколений «Вік на Вік», которое выйдет на Новом канале 9 апреля в 20:00, сыграла заслуженная артистка Украины Виталина Библив. Звезде рейтингового комедийного сериала «Будиночок на щастя» идеально удается сохранять молодость внутри и снаружи. Для этого у нее есть несколько действенных лайфхаков, которыми актриса поделилась со всеми.

– Всю себя – и тело, и душу, нужно любить и заботиться о них. Я очень серьезно к этому сейчас отношусь. В молодости так не было. Тогда такая модница была, мазалась всевозможными кремами, потому что очень хотелось быть похожей на маму. А когда начала работать в сфере кино и театра, где у тебя ежедневные сложные гримы, из-за чего пересыхает кожа, портятся волосы, то изменила подход к уходу за собой, – рассказывает Виталина для Радио Люкс. – Огромное внимание уделяю коже лица. Я работаю с косметологом, она посоветовала хорошую профессиональную косметику. Дважды в год напитываю кожу витаминами. Точно не следует забывать о воде. Я обязательно пью литр с утра и дальше в течение дня всегда с собой бутылочка. Конечно, очень важен для внешнего вида сон. Это ни для кого не секрет. И, понятно, нужно стараться не стрессовать. Но как в нашей стране можно не стрессовать? Обязательно улыбайтесь себе в зеркале, когда просыпаетесь. Посмотрите и скажите: «Ох, какая я красавица!»

«Не экономлю на косметике и колю витамины в кожу головы»: правила красоты и молодости Виталины Библив

Огромное внимание звезда уделяет своим длинным волосам, которые часто играют важную роль в образах героинь в кино или на сцене театра.

– Весной и осенью я прохожу курс витаминов в кожу головы для укрепления волосяных луковиц, – делится Библив. – Очень люблю свои волосы, никогда их не красила и сильно не стригла. Мой парикмахер говорит: «Пока есть возможность, не тонируй и не крась». У меня уже седины появилась немного, но она такая приятная, и не каждый может ее увидеть, поэтому не трогаю.

«Не экономлю на косметике и колю витамины в кожу головы»: правила красоты и молодости Виталины Библив

Также у Виталины Библив есть критически важное правило, то есть, скорее, табу в уходе за собой.

– Я никогда не использую вещи, срок действия которых истек. Что бы это ни было. Даже если это крем для ног, я никогда такой не намажу, – говорит актриса. – Мне нравится пословица: «Мы очень мало зарабатываем, чтобы покупать дешевую обувь». Так и с уходом. Лучше где-то себя в чем-то ограничить, но купить средство, которое помогает и хорошо работает. Поэтому табу в уходе: я не экономлю и не использую то, что уже «говорит до свидания».

Включайте сериал «Будиночок на щастя» сегодня, 9 апреля, в 19:00 на Новом канале. А дальше смотрите квиз-шоу «Вік на Вік» с ведущим Фимой Константиновским и участницами Виталиной Библив и Катей Файн в 20:00!

будиночок на щастя новости Вік на Вік новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь