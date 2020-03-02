Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Video: Праздник 8 марта на Новом канале

Смотреть онлайн АНОНС фильмов на 8 марта на Новом канале
Новый канал / Праздник 8 марта на Новом канале
02 марта

Праздник 8 марта на Новом канале

Смотри в воскресенье, 8 марта, с 13:00 на Новом канале

Праздник 8 марта на Новом канале
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