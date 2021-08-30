Уже 6 сентября в 19:00 на Новом канале стартует реалити «Адская кухня». Это проект, в котором красная - женская команда сойдётся в кулинарной битве с синей - мужской командой. Но победитель будет только один: тот, кто докажет Адскому Шефу Алексу Якутову, что он достоин звания лучшего на Адской кухне. Будет очень жарко!

Дома Алекс Якутов ангел, а на кухне... Анонс реалити «Адская кухня» на Новом канале

«На моей кухне все будут плакать!»: Алекс Якутов - Шеф реалити «Адская кухня» на Новом канале.