Новый канал
30 августа

«Адская кухня» на Новом канале в 100 кадрах. Чего ждать от 1 сезона?

Уже 6 сентября в 19:00 на Новом канале стартует реалити «Адская кухня». Это проект, в котором красная - женская команда сойдётся в кулинарной битве с синей - мужской командой. Но победитель будет только один: тот, кто докажет Адскому Шефу Алексу Якутову, что он достоин звания лучшего на Адской кухне. Будет очень жарко!

Дома Алекс Якутов ангел, а на кухне... Анонс реалити «Адская кухня» на Новом канале

«На моей кухне все будут плакать!»: Алекс Якутов - Шеф реалити «Адская кухня» на Новом канале.

«Адская кухня» на Новом канале в 100 кадрах. Чего ждать от 1 сезона?
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