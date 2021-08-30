Вже 6 вересня в 19:00 на Новому каналі стартує реаліті «Пекельна кухня». Це проект, в якому червона - жіноча команда зійдеться в кулінарній битві з синьою - чоловічою командою. Але переможець буде тільки один: той, хто доведе Пекельному Шефу Алексу Якутову, що він гідний звання кращого на «Пекельній кухні». Буде дуже спекотно!

Вдома Алекс Якутов янгол, а на кухні... Анонс реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі

«На моїй кухні всі будуть плакати!»: Алекс Якутов - Шеф реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі