С 24 февраля в Украине продолжается полномасштабная война, которую развязала российская федерация. Верховная Рада обьявила военное положение по всей стране, а президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. На данный момент в Украине проводится вторая волна призыва военнослужащих.

Что такое мобилизация, кого призовут, а кого нет, сколько может быть волн мобилизации, могут ли призывать женщин и какой призывной возраст? Подробно о мобилизации 2022 в Украине смотри в видеоролике Нового канала.

Читай також:

Мобилизация 2022 — Украина: как проходит обучение военных и ответы на часто задаваемые вопросы

Мобилизация в Украине: когда закончится и кого не берут