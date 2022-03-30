30 марта

Мобилизация 2022 – Украина: что это, как проходит, кто не подлежит призыву и когда закончится

С 24 февраля в Украине продолжается полномасштабная война, которую развязала российская федерация. Верховная Рада обьявила военное положение по всей стране, а президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. На данный момент в Украине проводится вторая волна призыва военнослужащих.

Что такое мобилизация, кого призовут, а кого нет, сколько может быть волн мобилизации, могут ли призывать женщин и какой призывной возраст? Подробно о мобилизации 2022 в Украине смотри в видеоролике Нового канала.

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