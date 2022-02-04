Известные тревел-блогеры ответили на топ вопросов о Шри-Ланке

Макс Узол и Оля Манько из «У кого больше?» (Новый канал) собрали лайфхаки для туристов

4 февраля отмечают День независимости Шри-Ланки. В честь этого известные тревел-блогеры и ведущие реалити «У кого больше?», которое показывал Новый канал, Макс Узол и Оля Манько подготовили топ советов для тех, кто планирует путешествие в эту островную страну.

– Шри-Ланка – вечнозеленый остров в Индийском океане, с пляжами, как в рекламе, – говорит Макс. – Это фантастические храмы и огромные Будды, буквально везде. Безумный трафик, бешеные тук-туки и красивенные автобусы. Это крикет, от которого фанатеют, как у нас от футбола. Милые слоники и хитрые обезьяны, которые все время норовят что-то стащить. Одним словом, стоит посетить эту страну! Сомневаетесь? Есть вопросы? А мы с Олей имеем на них ответы. И несколько лайфхаков.

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Как долететь?

– Сейчас для въезда украинцев нужна виза (оформили ее онлайн за 35 долларов), сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, – рассказывает Узол. – Мы выбрали первый арабский лоукостер Air Arabia. У нас был очень удобный дневной перелет и только одна пересадка в Шарджи (ОАЭ). В среднем билеты из Киева до Шри-Ланки и обратно стоят 500-600 долларов на человека. Лайфхак: если брать их за месяц-два до поездки, то цена будет ниже.

Что там с питанием?

– У меня две новости. Хорошая: на Шри-Ланке можно питаться бюджетно. Есть много уличной еды, кафе для местных жителей. Плохая: там все очень острое, – рассказывает Оля. – Популярное бюджетное место – буфеты. Такой шведский стол, где ты платишь за вход, а дальше набираешь, что хочется. Мы несколько дней там питались. Советуем! Рыбу лучше есть в рыбацком городке или прямо на побережье. К сожалению, в центре острова можно попасть нане совсем свежие морепродукты. И не забудьте о must-have острова – фрешах из свежих и полезных фруктов.

Какие пляжи на Шри-Ланке?

– Пляжи на Шри-Ланке райские! – говорит блогер. – Безлюдный живописный Bentota (в 60 км от Коломбо) называют самым романтичным. Но главный минус – отсутствие инфраструктуры. Пляжи в популярном туристическом городке Negombo, честно говоря, не самые лучшие, потому что грязные. Больше всего понравился Hikkaduwa, который не такой широкий, как предыдущие, но красивый и удобный. Там можно посерфить и поснорклить. И езжайте на дикий Jungle Beach. Там атмосферно и спокойная вода, ведь пляж находится в бухте.

Что стоит посетить?

– Прилетели мы в одну из двух столиц Шри-Ланки – Коломбо. Она считается неофициальной. Официальная – Шри-Джаяварданапура. В первую очередь, где бы вы ни гуляли, надевайте защитные маски. Говорят, могут даже оштрафовать, – говорит Манько. – В шумном городе надолго не задерживайтесь. Быстро пройдите основные локации: Красная мечеть, площадь Независимости, башня Лотоса, парк Вихарамахадеви, храм Шивы и Ганеши. Лучше посетите все возможные места с природной красотой. За полчаса езды от Коломбо есть река Бентота, где проводят сафари в мангровых зарослях. Можно увидеть крокодилов, варанов, питонов. Также мы были на черепаховой ферме в городеБентота. Это не зоопарк, а организация, занимающаяся сохранением редких видов морских черепах. Они такие милые! И, конечно, поезжайте на сафари. Больше всего нас поразили слоны.

Какая главная фишка Шри-Ланки?

– Шри-Ланка славится своими чаями. Чтобы вы понимали масштабы: на острове выращивают около четверти всего чая в мире, – рассказывает Макс. – Советуем посетить плантации и фабрики. Мы узнали несколько интересных фактов о чае. Его на Шри-Ланке выращивают круглый год. Черный и зеленый растет на одном кусте. Листья выглядят одинаково. Правда, черный перед тем как высушить, ферментируют, а зеленый сушат сразу. Из одного куста делают восемь видов чая. Также открытие-лайфхак: по крепости все листья одинаковые. Чтобы сделать более крепкий напиток, максимально измельчите листья. Ну, и еще одно удивление: в чайных пакетиках не листья чая, а стебли или отходы. Вот такие интересности вы узнаете на фабрике. А еще продегустируете свежие чаи. Советуем!

Полный выпуск блога Макса Узола и Оли Манько со Шри-Ланки смотрите по ссылке.