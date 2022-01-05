Рождественский Ивано-Франковск: топ-5 локаций от известных блогеров

Макс Узол и Оля Манько в своем блоге показали заснеженный город на западе Украины и посоветовали must-see локации

Рождественские выходные – прекрасная возможность уехать в небольшое зимнее путешествие с семьей или друзьями. Известные тревел-блогеры и ведущие реалити «У кого больше?», которое показывал Новый канал, Макс Узол и Оля Манько, предлагают посмотреть зимний Ивано-Франковск.

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– Ивано-Франковск – это невысокие австрийские домики, польские виллы и современные новостройки, – говорит Макс Узол. – Это город открытых людей. Здесь на улице может подойти незнакомец и заговорить о кофе или погоде. Это инициативные люди, которые берегут и восстанавливают свой город (в 2020 году он стал первым в рейтинге лучших украинских городов для бизнеса по версии Forbes). Это город творческой интеллигенции. Его обожают музыканты и художники.

Специально для вашего рождественского путешествия блогеры выделили топ-5 невероятных локаций:

Сотка (ул. Независимости)

– С этой славной улицы начинайте смотреть Ивано-Франковск, – говорит Оля Манько. – Это тусовочная пешеходная улица, где сконцентрирована куча кафе, кофеен и интересных магазинчиков. Протяженность Сотки – 450 метров. Она приведет вас к главной елке города. Там и рождественская ярмарка с глинтвейном и сувенирами, и домик Николая. К слову, это не единственный центр города.

Ратуша

– В Ивано-Франковске есть еще площадь Рынок, где стоит красивая Ратуша. Ее считают вторым центром города. Рядом тоже есть рождественская ярмарка, каток и красивые исторические здания, которые являются украшением города, – рассказывает блогер. – На Ратушу можно подняться и посмотреть панорамный вид на Франковск. Наверху – круговая площадка, так что можно рассмотреть все на 360 градусов. Цена билета – 20 грн.

«Бастион»

– С этой стены, которой 350 лет, начинался Ивано-Франковск. Тогда он еще назывался Станиславом, – говорит Макс. – Вообще это была огромная каменная крепость, но до сих пор остался только один бастион. Сейчас это не просто остаток стены, а крепостная галерея, которую открыли в 2002 году после реставрации достопримечательности. Называется она «Бастион». Внутри – не только магазины и кафе, но и куча выставок. А еще проводятся литературные вечера. Когда-то это был центр обороны, а сейчас культурный.

Волчинецкие холмы

– На этой локации (300 метров над землей) весь город будет у вас, как на ладони, – рассказывает блогерша. – Раньше это была обычная гора, где люди летом отдыхали с пикниками, а зимой просто гуляли, катались на санках. В этом году там сделали апгрейд: поставили столики, лавочки, кафе и красивые инстаграммные качели. Очень классно, что эту локацию облагородили.

Промпрылад.Реновация

– В помещении огромного старого завода «Промпрылад» создали культурный инновационный центр, – говорит Макс. – Там собрали разные бизнесы, стартапы, лаборатории, мастерские. Суть – на одной локации создать самые лучшие возможности для реализации идей. Также там есть кафе, бар, где проводят вечеринки и стендапы. Также планируют открыть бизнес-школу, коворкинг, центр современного искусства, выставочный зал, концертную площадку, кино-концертный зал. Советуем заглянуть!

Полный выпуск блога Макса Узола и Оли Манько из заснеженного Ивано-Франковска смотрите по ссылке: