Самая большая крепость Европы, культовая кофейня и музей самолетов-рекордсменов: топ-5 локаций Австрии

Макс Узол и Оля Манько из «У кого больше?» (Новый канал) составили маршрут по Зальцбургу

Закроют или не закроют границы? Если вы вакцинированы или любите планировать поездки заранее, этот материал для вас! Супруги тревел-блогеры и ведущие реалити «У кого больше?» на Новом канале Макс Узол и Оля Манько подготовили новый маршрут! На этот раз – подборка локаций живописного австрийского города.

– Мы решили сделать небольшую вылазку в Европу, – делится Оля. – Когда выбирали страну, хотели показать что-то непопсовое и мегакрасивое. Приехали не в привычную для всех Вену, а в сказочные альпийские городки старого региона Зальцбург. Здесь от картинки сносит крышу! Сохраняйте наш маршрут себе. Кстати, сразу лайфхак: перед тем как ехать, купите туристическую карточку Salzburg Card. Если подсчитать, сколько можете потратить в поездке, и сравнить с ценой карточки, то почувствуете существенную экономию.

Крепость Хоэнзальцбург

– Один из главных символов Зальцбурга, – говорит Макс. – Фишка в том, что это самая больльшая крепость Европы, которую удалось полностью сохранить. Ей более тысячи лет. Подняться на 120-метровую гору, где стоит памятник, можно на фуникулере. Стоимость – 3,20 евро, а вход в крепость стартует от 10,30. Но помните о Salzburg Card. С ней – бесплатно. Подняться можно и пешком, но фуникулер – отдельное развлечение. Крепость выглядит очень круто! Но самое большое преимущество – суперская смотровая площадка на город. А внутри крепости – максимальное ощущение Средневековья.

Музей самолетов и болидов «Ангар 7»

– Выставочный павильон находится возле Зальцбургского аэропорта, – рассказывает Узол. – Внешне здание – суперфутуристичное, а внутри вы найдете коллекцию самых быстрых спортивных машин. Вход – бесплатный, что редкость для Австрии. Экспозиции меняются каждые две недели, поскольку вся техника на ходу – снимается в фильмах, телепередачах. Есть самолет, который недавно установил мировой рекорд: пролетел на высоте 1,5 метра от асфальта на скорости 245 км/ч сразу два автомобильных туннеля в Турции. Есть реактивные крылья, на которых в 2003 году экстремал перелетел пролив Ла-Манш. Есть болиды «Формулы-1», которые еще пару лет назад «рвали» чемпионаты.

Дворец Хельбрун

– Это летняя резиденция епископов, приезжавших сюда на отдых и охоту, – рассказывает Оля. – Без Salzburg Card вход стоит 13,5 евро. Дворцу более 400 лет, но выглядит он, как новенький. Внутри – интерактивная выставка, но самое интересное – на территории. Там есть огромный парк в 60 гектаров с главной фишкой – множеством фонтанов. Классно то, что есть красивые, возле которых фотографируются, а есть шуточные. Они скрыты в неожиданных местах, и их трудно заметить. Работники дворца включают фонтаны, когда видят рядом туристов, поэтому в любой момент вас может обрызгать водой. Это забавно! Особенно в жаркий день.

Унтерсберг и страшная канатная дорога

– Унтерсберг – это гора в Восточных Альпах. Подножие – на высоте 460 метров, а подняться можно на 1800 метров, – говорит блогер. – И фишка в том, что ведет туда страшная канатная дорога. Поездка длится 15 минут, движется кабинка очень быстро, но виды открываются невероятные! Там настолько высоко, что видно даже горы Германии. Фантастика! Но предупрежу, что для людей, которые боятся высоты, это 15 минут каторги. Кабинки полупрозрачные, а под ногами – сотни метров пропасти. Дух захватывает, когда поднимаешься выше облаков. Советую!

Культовая кофейня Зальцбурга

– Это кафе хотим особо отметить, потому что оно – одно из старейших в Европе, – говорит Оля. – У нас было желание позавтракать, как местные. Поэтому пришли в культовое заведение Tomaselli. Кофейне 150 лет. За все время существования – единственные владельцы, семья Томоселли. Интерьер простой, но в то же время изысканный. Фишка – колоритные местные, которые приходят, иногда даже в национальной одежде, выпить кофе и почитать газетку. Советуем попробовать здесь настоящий австрийский штрудель и, конечно, кофе. Не пожалеете!

Полный выпуск блога Макса Узола и Оли Манько из Австрии смотрите по ссылке!