Ведущая Нового канала – о работе с крокодилами

Оля Манько из «У кого больше?» во время путешествия на остров Суматра рисковала собственной жизнью

Во время съемок хардкор-реалити «У кого больше?», которое каждую субботу показывает Новый канал, ведущие часто идут на смелые шаги. Они преодолевают свои страхи, переступают через собственные принципы или даже рискуют жизнью. Такая ситуация случилась с Олей Манько во время путешествия на остров Суматра (Индонезия).

– На третью работу, «подставу», Макс (Максим Узол – соведущий Оли – прим. ред.) послал меня к крокодилам. До сих пор не могу ему простить, – делится ведущая. – Наверное, думал, что я не смогу себя пересилить, откажусь от работы и таким образом ничего не заработаю, но во мне включилось «дело принципа». Сейчас я смеюсь, конечно, но тогда было далеко не до смеха. Как только зашла на территорию такого себе приюта для рептилий, поняла, что без стресса не обойдется. На каждом шагу – крокодилы. За решетками, конечно, но их было множество. Больше всего поразил гигант, который едва поместился в своей клетке. Ему 46 лет.

Основной задачей Оли было чистить клетки крокодилов.

– Клетки – невысокие, а рептилии – огромные. Поэтому с безопасностью, как вы понимаете, все плохо, – говорит Манько. – Дело в том, что крокодилы очень непредсказуемые животные. Они вроде бы лежат себе камнем, а потом резко в один момент подпрыгивают. Ты никак не можешь предсказать их действия. Я думала, что они как минимум вырвут метлу из моих рук и сломают. Максимум – укусят меня или моего работодателя. Он, кстати, очень отважный человек. Показывал мне следы от укусов крокодилов на ногах. И несмотря на это продолжает работать в этом месте. Скажу вам больше: я собственными глазами видела, как он трогает их палками, чтобы те подвинулись или повернулись, закрывает палками им пасть, или еще хуже – залезает почти в середину клеток. Ужас.

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Но уборкой клеток работа ведущей Нового канала не ограничилась.

– На территории еще есть огражденное озеро, где тоже живет часть рептилий. Это более дикие крокодилы, – рассказывает Оля. – С ними я тоже имела дело. Задание было, на первый взгляд, простое. Мы нам предстояло просто покормить животных. Но едят крокодилы не что-нибудь, а уток. Живых уток! Представляете, как это? Просто берешь утку за крылья и забрасываешь в центр озера. Пока она убегает, крокодил тихонько подплывает и проглатывает. Зрелище не для слабонервных.

Пересилила ли Оля себя и смогла ли покормить крокодилов – смотрите в полном выпуске реалити «У кого больше?» с Суматры на сайте и на YouTube Нового канала. А свежий, последний выпуск проекта включайте в субботу, 13 марта, в 12:10 в эфире телеканала.