Ведущая Нового канала стала чистильщицей ушей

Алина Мисечко из «У кого больше?» (Новый канал) освоила новую профессию в Индии

Ведущие хардкор-реалити «У кого больше?» продолжают испытывать себя и своих коллег на прочность. В новом выпуске новоканалец Валик Чернявский устроил свою соперницу Алину Мисечко чистильщицей интимных мест индусов. Всем спокойно, поскольку речь идет об ушах!

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Оказывается, в Индии люди не чистят уши самостоятельно. Этим занимается специальная каста – сингви. Процедура проводится прямо на улице, и для этого не нужно никакого образования. Рабочий инструмент – это длинная палочка с ваткой на конце, которую обычно даже не стерилизуют. Но если клиент богатый и платит больше, то ватку обработают морской солью и перекисью. Стоит такая чистка 40 рупий, что примерно равно 15 гривнам.

– Это очень специфическая работа. В ней мало приятного, мягко говоря. Моей задачей было осторожно вычистить всю серу. У меня был специальный чемодан, в котором было сложено все необходимое для процедуры. Насмотревшись на все эти уши, я поняла, что они бывают разные – мохнатые, широкие, узкие, грязные, очень грязные. Процедура вызвала у меня рвотный рефлекс. А потом я психологически настроилась, что просто делаю этот мир чище. И это оказалось не так противно, как думала сначала. Для них я была экзотикой, ведь из-за цвета кожи они думали, что я просто туристка, а тут чищу им уши, – поделилась Алина Мисечко.

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