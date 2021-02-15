Почему ведущий Нового канала порвал доллары в Занзибаре

Зачем Макс Узол из «У кого больше?» пошел на такой шаг?

Очередной страной, которая испытывала ведущих хардкор-реалити «У кого больше?», (Новый канал) стал экзотический Занзибар. Супруги Оли Манько и Макса Узола прошли там серьезные испытания. А все ради победы и приза – роскошного ужина с лобстером и экзотическими фруктами на необитаемом магическом острове, который выныривает лишь на несколько часов во время отлива океана. А побежденный должен был прыгнуть со скалы в бурную морскую пучину. На финальном подсчете зарплаты произошло что-то очень странное и неожиданное – ведущий порвал заработанные доллары. Зачем?

– Когда мы посчитали свою заработную плату за три дня в местной валюте шиллингах, то у Оли оказалось больше, – рассказывает Макс. – Я имел маленький секрет. На первой работе мне заплатили 15 долларов, поэтому это делало меня победителем. Но не все так просто. В день съемки, 30 сентября, у нас с Олей была годовщина, о которой она забыла. А у меня появилась гениальная идея – сделать ее победительницей. Как? А просто порвать заработанные доллары. Убрал все доказательства выигрыша, так сказать. Любимая мне гораздо важнее любых денег.

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Запал Макса понять можно, но съемочная группа была не в восторге от идеи.

– На самом деле, вся команда была против этого решения, – вспоминает ведущий. – Меня уговаривали не делать такого, потому что это против правил реалити. Надо, чтобы все было по-честному: кто заработал больше – едет и получает свой приз, а кто меньше – отбывает наказание. Но я знал, как Оля мечтала попасть на тот волшебный остров. Она очень много рассказывала об этом, и я не мог оставить ее без такого подарка.

Эмоции в тот момент переполняли супругов.

– Сначала заплакала она. Потом и я расплакался, – признается ведущий. – А вот занзибарцы, которые стояли рядом и видели эту очень странную сцену, когда двое «белых» людей рвут доллары, обнимаются и плачут, удивленно крутили пальцем у виска. Мол: «Придурки какие-то, стоят и рвут деньги». А когда мы ушли, они набежали и начали собирать те мелкие кусочки долларов. Я не знаю, зачем, ведь заклеить их было нереально. Порвал их добротно.

Так что не только испытания и трудности бывают на съемках «У кого больше?», но и романтические моменты. Смотрите полный выпуск реалити из Занзибара на сайте или на YouTube Нового канала.