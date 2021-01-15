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«Богатая жизнь – она другая»: Ведущая Нового канала стала подругой по рюмке для тайки

Ведущая Нового канала стала подругой по рюмке для тайки

Оля Манько из проекта «У кого больше?» заработала денег за бокалом шампанского

Многие мечтают о работе, где можно ничего не делать, а только гулять. Как оказалось, такая уже существует, а должность называется «дринкбади». Все, что требуется, – это гульбанить вместе и всегда быть готовым выпить с работодателем. Именно на такую работу нашла ведущая хардкор-реалити «У кого больше?» (Новый канал) Оля Манько.

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В Таиланде новоканальская ведущая хотела поднять легких денег. Поэтому еще в Украине заранее нашла работу личной ассистентки богатой женщины. Однако ассистировать пришлось с шампанским и мохито…

Ведущая Нового канала стала подругой по рюмке для тайки

– Я шла на работу к богатой тайке обычной помощницей. В условиях было указано, что должна выполнять все ее задания. Например, пойти на пробежку или выгулять собаку. А получилось так, что моя тайка искала больше собутыльника – дринкбади, а не помощницу. Видимо, у нее в жизни был такой период, когда хотелось выпить. Поэтому и мне пришлось с ней тусить и гулять. Я не искала профессию дринкбади – вообще много не пью. А моя тайка вливала в себя литры алкоголя и каким-то чудом оставалась трезвой. Я пыталась делать вид, что пью. Это был странный опыт. Частично работа, а частично мы развлекались, как подруги, – поделилась впечатлениями ведущая «У кого больше?»

Оле Манько пришлось подливать шампанское своей работодательнице даже во время утренней пробежки на пляже. Тогда девушка поняла, что «богатая жизнь – она другая». Сколько же удалось заработать на таком ассистентстве, смотрите в реалити «У кого больше?» уже в эту субботу в 12:00 на Новом канале.

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