Ведущая Нового канала стала подругой по рюмке для тайки

Оля Манько из проекта «У кого больше?» заработала денег за бокалом шампанского

Многие мечтают о работе, где можно ничего не делать, а только гулять. Как оказалось, такая уже существует, а должность называется «дринкбади». Все, что требуется, – это гульбанить вместе и всегда быть готовым выпить с работодателем. Именно на такую работу нашла ведущая хардкор-реалити «У кого больше?» (Новый канал) Оля Манько.

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В Таиланде новоканальская ведущая хотела поднять легких денег. Поэтому еще в Украине заранее нашла работу личной ассистентки богатой женщины. Однако ассистировать пришлось с шампанским и мохито…

– Я шла на работу к богатой тайке обычной помощницей. В условиях было указано, что должна выполнять все ее задания. Например, пойти на пробежку или выгулять собаку. А получилось так, что моя тайка искала больше собутыльника – дринкбади, а не помощницу. Видимо, у нее в жизни был такой период, когда хотелось выпить. Поэтому и мне пришлось с ней тусить и гулять. Я не искала профессию дринкбади – вообще много не пью. А моя тайка вливала в себя литры алкоголя и каким-то чудом оставалась трезвой. Я пыталась делать вид, что пью. Это был странный опыт. Частично работа, а частично мы развлекались, как подруги, – поделилась впечатлениями ведущая «У кого больше?»

Оле Манько пришлось подливать шампанское своей работодательнице даже во время утренней пробежки на пляже. Тогда девушка поняла, что «богатая жизнь – она другая». Сколько же удалось заработать на таком ассистентстве, смотрите в реалити «У кого больше?» уже в эту субботу в 12:00 на Новом канале.