Оля Манько из «У кого больше?» прочувствовала на себе характер танзанийцев на рынке подержанных вещей

В бедной Танзании секонд-хенд – это отдельная стихия. Большинство людей там живет за один доллар в день, поэтому и покупают бывшую в употреблении одежду за мизерные деньги. На таких рынках есть, конечно, свои правила – где торговать, по какой цене, как привлекать клиентов. Ведущая реалити «У кого больше?», которое показывает Новый канал, Оля Манько не побоялась и рискнула заработать на танзанийском секонд-хенде.

– В Танзанию завозят столько б/у одежды, что в стране начались проблемы с легкой промышленностью, – рассказывает ведущая «У кого больше?» – Власти даже думают запретить секонд-хенды, но я не знаю, возможно ли это, ведь на таких рынках множество людей. Они долго не выбирают одежду или обувь, не меряют. Если им подходит цена, и вещь не очень изношена, то сразу ее покупают.

Мешки с бывшей в употреблении одеждой и обувью в Танзанию завозят на отдельный склад. Большинство товара – из Китая. Выбрать что-то получше там почти невозможно, ведь пакеты плотно закрытые и не всегда прозрачные, поэтому покупаешь «кота в мешке». Правда, если внутри есть брендовые вещи, то мешок будет немного дороже, если только обычные и поношенные, то дешевле. Ведущая реалити Нового канала решила реализовывать обувь. Мешок взяла в долг, а в качестве залога оставила паспорт.

– Нашла место на рынке рядом с «точками» с обувью и начала продавать, – поделилась Оля Манько. – Я поставила цены немного ниже, чем те, которые были у других. Люди сразу налетели и начали разбирать мой товар, но потом это заметили местные продавцы, и начались проблемы. Они попросили поднять цены до установленных, а людям это, конечно, не понравилось, и они стали агрессивными. Смешались все – и продавцы, и покупатели. Чуть меня не растерзали.

Так чем закончился такой экстремальный бизнес ведущей на секонд-хенде в Танзании, и вернула ли она свой паспорт – смотрите в последнем выпуске хардкор-реалити «У кого больше?» на Новом канале.