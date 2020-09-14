Ведущего Нового канала избили в Таиланде

Максим Узол, ведущий реалити «У кого больше?», травмировал ногу и даже попал в больницу

Следующей страной, куда поехали супруги Максим Узол и Ольга Манько в рамках проекта «У кого больше?», стал Таиланд. Обоим там было очень непросто, поэтому работы искали буквально на улице. Так, Максим встретил организатора таиландских боев, который предложил ему 300 бат (250 грн. – прим.ред.) за раунд. Чтобы заманить украинского телеведущего, мужчина соврал, что это не настоящие бои, а имитация.

– Ничего себе ненастоящие бои, – возмутился Максим Узол, получив боксерской перчаткой в челюсть от соперника. – У меня не было сил. Не представляю, как профессиональные бойцы выстаивают по 12 раундов.

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Ведущая Нового канала упала в жерле действующего вулкана

Впоследствии профессиональный боксер уже так разошелся, что начал не на шутку дубасить ведущего.

– Он травмировал мне ногу, с каждой минутой она напухала все больше и больше, – рассказывает ведущий «У кого больше?» – реалити, которое показывает Новый канал. – Тут уже нельзя было выкрутиться – пришлось ехать в больницу. Медики сказали, что наступать на ногу нельзя минимум неделю.

Неужели это будет последняя командировка Максима Узола в экзотические страны? Смотрите уже сегодня, 14 сентября, в 19:00 в реалити «У кого больше?» на Новом канале!