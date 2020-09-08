Такое наказание за проигрыш получила Анастасия Кошман, ведущая реалити «У кого больше?»

Бали у ведущей Насти Кошман совершенно не ассоциируется с райским островом. Там девушке пришлось пойти на риск – поцеловать летучую мышь. Такое задание она получила за проигрыш своей сопернице по проекту «У кого больше?» Анне Олицкой.

– Я понимала, что проиграю. Но все же надеялась на чудо, – со слезами на глазах призналась Настя, осознав, что ей придется сделать.

По правилам проекта, у ведущих было три дня на то, чтобы найти три работы, и в итоге заработать как можно больше денег. Тот, кому это удавалось, получал приятный приз. Его же сопернику приходилось нести наказание.

– Больше всего я волновалась именно за финальную часть, – призналась Анастасия Толстошеева, руководитель проекта «У кого больше?» – В случае Насти Кошман мы даже думали изменить наказание. Потому что летучая мышь ей досталась гигантских размеров, и могла травмировать лицо. Но она все же решилась на поцелуй. В большинстве случаев ведущие принимали решение не в пользу своего здоровья и безопасности, настолько были увлечены проектом.

Ведущая Нового канала попробовала кофе из фекалий

Что происходит? Правила проекта «У кого больше?»

Но перед тем, как решиться, ведущая Нового канала пережила шок. Она несколько минут не могла подойти к летучей мыши. А от одного взгляда на нее Анастасия начинала плакать.

– Мы с девушками больше всего ждали Бали, – говорит ведущая реалити «У кого больше?» – проекта, который показывает Новый канал. – Но поскольку съемки проходили не в туристических местах, а в каких-то дебрях, пребывание там мне показалось адским. Я плакала каждый день. Говорила, что не хочу так работать. В общем все 45 дней в командировке стрессовала и угрожала уехать домой.

Что еще ждет ведущих? Смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «У кого больше?» на Новом канале!