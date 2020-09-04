Новый канал объясняет, во что играют его тревел-ведущие в экзотических странах мира

31 августа в эфире Нового канала стартовал проект «У кого больше?» Новое реалити в формате хардкор создали авторы «Работников». Ведущие Макс Узол, Оля Манько, Аня Олицкая, Настя Кошман, Алина Мисечко и Валик Чернявский отправляются в экзотические страны мира, чтобы снова испытать себя. Чтобы получить желаемое, им придется много работать и пройти побороть свои страхи.

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В каждой серии тревел-пара конкурентов соревноваться в игре: кто заработает больше денег. Чтобы выжить в экстремальных условиях и не остаться голодными, им нужно самим заработать себе на жизнь. Каждый день игрокам придется делать сложный выбор между своим комфортом и желанием победить. У кого из пары останется больше денег в конце, получит желанный приз. А на лузера ждет страшное наказание.

– Правила «У кого больше?» мы, ведущие, придумали сами. Страшнее и интереснее всего было то, что наша команда в командировках всегда держала в тайне от нас приз и наказания. В Украине мы не знали, что именно в другой стране нас ждет. Мы постоянно были шокированы тем, что редакторам удавалось там нарыть. Ведь очень часто приз и наказания избирались соответствии с национальными особенностями и традиций страны, где проходили съемки. Мы с Аней боялись, что нам часто будет случаться что-то живое. Ведь это Азия! – поделилась ведущая «У кого больше?» Настя Кошман.

Чтобы лучше войти в азарт вместе с нашими ведущими, мы подробнее объясняем правила игры «У кого больше?»

У каждой пары есть всего три дня на пребывание в экзотической стране. За это время они должны найти себе работу, заработать на ночлег и еду. А вечером третьего дня игроки подсчитывают деньги, которые у них останутся и определяют, у кого больше!

День 1

«ШАНС». Игроки идут на работу, которую они заранее нашли для себя еще в Украине. Так у них есть возможность заработать больше, работая меньше, и на более легких условиях.

День 2

«АВАНТЮРА». В этот день ведущие ищут для себя работу уже на месте, без предварительных договоренностей. Игрокам нужно «с нуля» найти возможность заработать. Они могут применять фантазию и смекалку, реализовывать различные авантюрные идеи для заработка.

День 3

«ПОДСТАВА». В последний день игры ведущие ищут работу друг для друга. Их цель – подставить конкурента, устроив на адскую работу с низким заработком.

Финал

Вечером третьего дня игроки подсчитывают деньги, которые у них осталось. Тот, кому удалось заработать или сэкономить больше, получает желанный приз. Уникальный СПА-вечер, королевский ужин в дорогом ресторане, ночь в суперотеле, билет на карнавал в Рио-де-Жанейро… Любой каприз, только заработай больше! А вот тому, кто проиграл, придется вытерпеть тяжелое наказание. Съесть живую личинку, спрыгнуть со скалы или принять участие в боях в грязи… Такие задания испытывают нервы и закаляют характер.

Смотри проект «У кого больше?» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале