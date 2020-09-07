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Ведущая Нового канала попробовала кофе из фекалий

Анна Олицкая, ведущая реалити «У кого больше?», попробовала на Бали особую разновидность этого напитка. И даже устроилась на ферму по производству специальных кофейных зерен

Отправляясь в экзотические страны Азии и Африки, телеведущая Анна Олицкая ожидала не самые приятные способы заработка. И могла даже представить, что будет убирать фекалии. Но что устроится на ферму, которая занимается сбором животного помета и производством из него кофейных зерен, Анна и подумать не могла.

Оказывается, особая гордость балийцев – копи лувак – разновидность кофе, который ферментируется в желудках меховых животных.

– Мусанги или, как их называют местные, луваки (животные – прим.ред.) поедают спелые плоды кофейного дерева, – рассказывает ведущая «У кого больше?» – Те в их желудках ферментируются и выходят вместе с пометом. А люди уже собирают эти фекалии, выбирают из них зерна, обрабатывают и заваривают.

Что происходит? Правила проекта «У кого больше?»

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На Бали Анна Олицкая, собственно, и занималась тем, что собирала в лесу фекалии мусангов.

– У них, кстати, довольно приятный запах, травяной, – призналась ведущая Нового канала. – А вот сам кофе мне не очень понравилась. Она кисловатый и с запахом фекалий.

Копи лувак – один из самых дорогих сортов. Поэтому на Бали за чашку такого кофе придется отдать 100 тысяч рупий (180 грн. – прим.ред.).

Наверное, и платят за работу, связанную с производством этого кофе, хорошо? А узнать можно будет в реалити «У кого больше?» уже сегодня, 7 сентября, в 19:00 на Новом канале!

О проекте:

«У кого больше?» – реалити, которое выпускает Новый канал. В нем три пары ведущих решились на экстремальную игру: кто заработает больше денег в чужой экзотической стране? По правилам проекта, за три дня им нужно потрудиться в трех местах, заработать на еду, ночлег и при этом оставить как можно больше денег в кармане. Ведь тот, у кого денег будет больше, получит приз. А тому, кто проиграет, придется понести наказание.

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