Цивилизованные палатки, или что такое глемпинг?

Ведущие проекта «У кого больше?» (Новый канал) открыли для себя новый формат отдыха

Для супругов-телеведущих Оли Манько и Макса Узола путешествия – это не просто работа, а стиль жизни. Пережив страшные работы и условия жизни во время проекта «У кого больше?», новоканальцы до сих пор сохранили силы, чтобы открывать для себя новые места. И сейчас они путешествуют по Украине, чтобы на своем YouTube-канале «КАМОН» показать все красоты внутреннего туризма. В одном из выпусков своего тревел-блога Оля и Макс решили испытать на себе глемпинг.

Что такое глемпинг?

Глемпинг – это такой формат жилья в большой палатке, но с гостиничными комфортными условиями. Фактически вы арендуете небольшой деревянный домик в лесу, который напоминает палатку. Ведь вместо дверей там – палаточные шторки на застежке.

Сколько стоит глемпинг?

В Европе глемпинг довольно распространенный вид отдыха. Но в Украине он только набирает популярность. Максу Узолу и Оле Манько удалось отыскать глемпинг всего в 80-ти километрах от Киева, в городе Ржищев. Аренда шестиместного глемпа на одну ночь обошлась им в три тысячи гривен. Но можно снять и домик поменьше, за две тысячи гривен.

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Что есть в глемпе?

Глемп – полностью деревянный домик. Он оснащен качелями, небольшой террасой, столом со стульями. Там есть две двухместные кровати, диван, импровизированная кухня с холодильником и столовыми приборами, шкаф и полноценная ванная комната со всеми удобствами. Также у каждого домика есть свой мангал с шампурами.

Из соображений безопасности в глемпе нет микроволновки, духовки и плиты. Поэтому пищу придется либо привозить с собой, либо заказывать в ресторане неподалеку. Доставка обойдется в 100 гривен.

На территории глемпинга нет интернета. Поэтому можно провести хороший digital-детокс. А блютуз-колонки вообще запрещены, чтобы не мешать соседям.

Чем заняться?

В ржищевском глемпинге есть несколько вариантов досуга.

Вариант 1. Мини-ранчо. Можно заказать конную прогулку и научиться ездить верхом. Но делать это нужно заранее, потому что до вашего приезда лошадей могут разобрать.

Вариант 2. Целебный источник. Даже два. Местные говорят, если искупаться в одном из источников, то можно забеременеть.

Вариант 3. Затопленная церковь и Лысая гора. Самый легкий способ добраться затопленной церкви – на катере. Прогулка по воде стартует от 200 грн с человека. Затопленная церковь стоит посреди воды на небольшом островке, где раньше была деревня Гусинцы. Когда в 1972 году открывали Каневскую ГЭС, территории пяти сел были затоплены водами Днепра. Существует легенда, что затопленную церковь построил пан Гусинский как усыпальницу для своей семьи. А на Ведьмином острове на Лысой горе до сих пор проводят различные ритуалы. Ведь он считается одним из крупнейших мест силы.

Отзывы от Оли Манько и Макса Узола

Оля:

– Глемпинг – это классный вид жилья для тех, кто любит отдыхать на природе, но с комфортом. По сути, это огромный шатер, в котором есть даже душ и туалет. Макс очень любит отдых в палатке, всегда меня тянет, а я уже не очень люблю палатки, потому что утром хочется в душ, привести себя в порядок… Смеюсь и говорю Максу: «В такой палатке я согласна ночевать не одну ночь».

Макс:

– Это классный формат отдыха, я люблю палатки. Но редко хожу в походы, потому что вытянуть Олю – это огромная проблема. А в глемпе есть все необходимые условия. Больше всего мне зашло то, что у нас был свой дворик в лесу. Небольшой минус – ночью прохладно, потому что нет отопления. А еще крутая штука – окна в потолке. Когда ты лежишь на втором этаже в кровати, то видишь звезды.

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