Когда просят рассказать о школьных годах, мало кто вспоминает часы зубрежки над книгами. У большинства в памяти всплывают прогулянные уроки ради посиделок с одноклассниками. А все потому, что школа – это один из самых беззаботных периодов в жизни. И даже такие проблемы, как плохие оценки или заваленные экзамены не кажутся чем-то критическим.

Специально к первому сентября ведущие реалити «У кого больше?» (Новый канал) поделились своими веселыми (а иногда и не очень) историями-коллапсами, связанными с этим праздником и школой в целом. А также показали, как выглядели учениками.

Фальстарт от Анны Олицкой

С раннего детства любимой прической ведущей «У кого больше?» Анны Олицкой были накрученные волосы. Поэтому девочка была готова терпеть всевозможные неудобства, чтобы утром щеголять с красивыми локонами. Исключением не стал и праздник первого звонка – Анна так хотела удивить всех своей прической, что всю ночь накануне спала в бигуди.

– Утром волосы выглядели фантастически, – вспоминает Анна Олицкая. – Я шла на линейку суперуверенной в себе. И все бы ничего, если бы не оказалось, что праздник первого звонка – завтра (смеется). Я не знаю, как мы всей семьей дружно «провтыкали». В тот день я выглядела сногсшибательно, а вот на следующий пришлось идти уже с «остатками» своей укладки (улыбается).

Первосентябрьские приключения Макса Узола

Первое сентября восьмого класса ведущий реалити «У кого больше?» Максим Узол не забудет никогда. В тот день парень ехал в школу на велосипеде. А свой транспорт он обычно оставлял во дворе у одноклассника, который жил неподалеку. Поэтому и в этот раз Макс решил действовать согласно плану.

– Дома никого не было, поэтому я планировал оставить велик возле гаража, – говорит он. – Вдруг в этот момент почувствовал, как дрожит земля. На меня бежала собака моего одноклассника. За лето из маленького щенка пес вырос в огромного теленка. Он не узнал и укусил меня за руку. Я чудом вырвался, прихватив и велосипед. На праздник первого звонка после всего идти не хотелось – моя белая рубашка была забрызгана кровью, а букет потрепанный. Поэтому я поехал к маме на работу. Но зайти к ней тоже боялся, поэтому просто стоял и плакал под дверью, так мне было обидно за тот день. И вообще, весь тот год выдался не очень – с музыкой у меня было гораздо лучше, чем с учебой (улыбается).

Бессонная ночь Алины Мисечко

Школа для ведущей Нового канала Алины Мисечко была событием желанным и долгожданным. Девочка так хотела в первый класс, что очень нервничала перед таким ответственным событием.

– До сих пор помню, как лежала и слушала, как громко бьется мое сердце, – с улыбкой рассказывает ведущая «У кого больше?» – нового реалити от Нового канала. – Для меня это было чем-то чрезвычайным. Я снова и снова прокручивала в голове, как все пройдет. И ночь стала первой бессонной в моей жизни.

Пытка молоком для Оли Манько

Как и для Алины, праздник первого звонка стал для Ольги Манько настоящим событием. И девушка, и ее родители накануне очень тщательно готовились.

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– Поскольку в садик я не ходила, то школа для меня стала началом настоящего взрослой жизни, – смеется телеведущая. – Помню, как в первый день нас всех угощали сладостями. Я думала, что так будет всегда. Но потом принесли молоко… Раньше с первого по третий класс всех поили молоком, по крайней мере, в нашей школе. Однако для меня этот напиток был просто невыносимым. Но я девушка стеснительная, сказать об этом так и не решилась. Пришлось все последующие три года или выливать молоко в вазоны, или делиться с одноклассниками. Словом, хитрить по-всякому.

Опытная первоклассница Настя Кошман

В жизни еще одной ведущей «У кого больше?» – Анастасии Кошман – первый класс был дважды. И хотя причиной стали не слишком приятные события, сегодня девушка вспоминает об этом с улыбкой.

– Впервые в школу я пошла в шесть лет, – говорит она. – Но так случилось, что получила травму и шесть месяцев не могла посещать учебу. Поэтому родители приняли решение отдать меня еще раз. И во второй раз в первый класс я уже шла опытной и знала половину материала (улыбается).

Случайный двоечник Валентин Чернявский

То, что в будущем будет разъезжать по миру, Валентин Чернявский в детстве даже представить себе не мог. И хотя учился в классе с углубленным изучением английского, язык учил неохотно. А как-то чуть не «провтыкал» экзамен по иностранному.

– Это был обычный день. Я проснулся в 9:30 утра вышел на балкон пить чай, – вспоминает ведущий «У кого больше?» – И тут увидел, что мои одноклассники, празднично одетые, идут в школу. А жил я сразу напротив нее. Решил разведать, что к чему. Надел первое, что попалось под руки, – какие-то тапки, шорты и футболку. Возможно, даже грязную, ведь был типичным пацаном (смеется). И пошел в школу. Оказалось, что у меня в этот день экзамен по английскому. И я, разумеется, был к нему совершенно не готов. Поэтому получил первую двойку в своей жизни. Не знаю, как так произошло, но от родителей за нее не получил. Хотя подозревал, что достанется мне еще как.

О проекте:

По правилам реалити «У кого больше?», три пары ведущих в экзотических странах Азии и Африки ведут соперничество на деньги. Тот, кто зарабатывает больше, получает не только звание победителя, но и приятный приз. Тот же, кто проигрывает, несет наказание. Однако для начала, чтобы заработать хоть какие-то средства, ведущим «У кого больше?» нужно найти три работы за три дня. А также организовать свои расходы на жилье и питание таким образом, чтобы как можно больше сэкономить.

Реалити «У кого больше?» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!