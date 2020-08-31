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Ведущая Нового канала танцевала для маврикийского политика

На проекте «У кого больше?» (Новый канал) Оля Манько научилась танцевать откровенный танец, популярный на Маврикии, — сегу

Пытаясь заработать как можно больше денег на Маврикии и обыграть своего мужа Максима Узола, ведущая Нового канала Оля Манько попробовала себя в новой сфере — танцах. Причем произошло это чисто случайно — на пляже девушка познакомилась с директором коллектива, который танцует сегу, и взяла у него несколько уроков.

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Для справки: сега — традиционный танец Маврикия, который придумали африканские рабы. Хозяева не разрешали им слушать музыку, танцевать, верить в своих богов и отмечать праздники. Но рабы тайно собирались на плантациях и пляжах и под звуки барабанов исполняли танец свободы. Сейчас же основная линия в сеге — флирт между мужчиной и женщиной.

Украинка настолько запала в душу местному жителю, что он тут же предложил ей работу и пригласил к себе домой, чтобы потренироваться перед вечерним выступлением.

— Я не понимала, почему должна идти к нему домой! Это был очень рискованный вариант, но он предложил 1000 рупий (около 690 грн) за мои танцы… Пришлось согласиться, чтобы обыграть Макса, — призналась Оля.

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Каким же было удивление ведущей Нового канала, когда она попала домой к мужчине. По его жилищу были расставлены статуэтки голых женщин и фаллические символы, а вишенкой на торте стало то, что он не только танцор, но и политик, который знает всех местных министров. Когда Оля переоделась и приступила к тренировке, хозяин дома присоединился к ней в танце и… начал делать эротические движения.

Чем закончился этот вечер, и удалось ли Оле заработать много денег танцами, вы сможете увидеть уже сегодня в 19:00 в проекте «У кого больше?» на Новом канале!

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