Ведущий Нового канала заставил жену мыть общественные туалеты

Брак — не помеха соперничеству за победу в проекте Нового канала «У кого больше?»

Какая профессия первой приходит на ум, когда вы думаете о самых жутких работах? Патологоанатом? Работник скотобойни? У ведущей реалити «У кого больше?», которое выпускает Новый канал, Оли Манько своя версия — уборщик общественных туалетов на Маврикии.

Именно такой работой Оле пришлось заниматься по заданию ее соперника и по совместительству супруга Максима Узола.

— Местные отговаривали меня идти в эту уборную, предупреждали, что там очень грязные туалеты. И были правы — меня чуть не вывернуло, когда я туда зашла. Хорошо, что перед этим ничего не ела. От вони даже глаза слезиться начали, — жаловалась Оля.

Деваться некуда — задание есть задание. Помыть туалеты Манько должна была за три часа и зарплату в 400 рупий (около 270 грн), что ведущая справедливо посчитала издевательством. Работать Оле пришлось с закрытым носом. В кране воды не оказалось, сливные бачки не работали. Так что ведущая Нового канала вручную смывала туалеты при помощи дырявого ведра и даже залезла рукой в забитый унитаз!

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Но и это — не самое страшное. Как только Оля начала справляться с уборкой, ее ждало очередное испытание: одна из местных женщин зашла в уборную и начала справлять нужду прямо в коридоре, наорав и избив ведущую, когда та сделала замечание.

— Мало того, что здесь воняет, это отвратительная работа, за которую платят копейки… Так меня еще и избила какая-то беззубая чувиха. Я уже не хотела никаких 400 рупий. Было желание всех поубивать, — призналась ведущая Нового канала.

Какие еще ужасные работы ждут ведущих? Смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «У кого больше?» на Новом канале!

О проекте:

«У кого больше?» — реалити, которое выпускает Новый канал. В нем три пары ведущих отважились на экстремальную игру: кто заработает больше денег в чужой экзотической стране? По правилам, за три дня им нужно потрудиться в трех местах, заработать на еду, ночлег и оставить как можно больше денег в кармане — ведь тот, у кого больше, получит приз, а проигравший понесет наказание.