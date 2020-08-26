Семейная пара Нового канала чуть не развелась из-за проекта

Ведущие «У кого больше?» прошли через кризис в отношениях во время командировки

Этой осенью в эфире Нового канала стартует хардкоровый проект «У кого больше?» Три пары ведущих имеют три дня на то, чтобы заработать деньги в экзотической стране. Дух соперничества зашкаливает, поскольку никто не хочет получить наказание. Ведущим проекта, подругам Ане Олицкой и Насте Кошман, коллегам Алине Мисечко и Валику Чернявскому и семейной паре Максу Узолу и Оле Манько пришлось пройти через адские работы, дабы получить приз. Ведь чтобы что-то получить в жизни, сначала нужно приложить усилия.

Как ни странно, съемки «У кого больше?» стали тяжелым испытанием для отношений супружеской пары Оли Манько и Макса Узола. Они настолько исполнились духа соперничества, что чуть не расстались после очередной ссоры из-за испытания. Все дело в том, что Оля отправила любимого-соперника на работу с разъяренным быком.

– Больше всего конфликтов у нас возникало на финальном подсчете денег. Оба хотели получить приз. А еще проблемы случались из-за третьей работы, потому что мы должны были подставить друг друга. В Индонезии на острове Суматра у нас был огромный конфликт, который мог привести к разводу. На стадии подсчета после адской работы, которая была опасна для жизни, я сказал, что очень зол на нее. Это была работа с огромным разъяренным быком, который чуть меня не убил, – поделился Макс Узол. – После этой работы я вышел с проколотой ногой и почти сломанными ребрами, но должен был сниматься. Оля начала оправдываться, мол, не знала, что будет так сложно. У нас завязался спор, она психанула и купила на все свои деньги мороженое местным детям. Меня тоже взяла злость, и я купил на все деньги им воздушные шарики. Был шокирован, что моя любимая может отправить меня на такую опасную работу.

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Оля же оправдывает себя тем, что работа была не такой тяжелой, а Макс сам нарвался неприятности.

– Я думала, что Макс будет мне подыгрывать, выбирать легкие работы и не загонять меня в трэш. Но мы так вошли в азарт, что начали топить друг друга во время третьих работ. Мне было очень обидно. Все подсчеты денег у нас превращались в выяснение отношений. На Суматре Макс на меня наехал. Но я тогда нашла ему более легкую работу, чем он мне. Даже не захотела считать деньги, – рассказала ведущая «У кого больше?»

После этого происшествия паре все же удалось помириться и сохранить отношения. Но выводы после такого экстрима они все же сделали.

– Вообще, я поняла, что азарт – это очень страшная штука. Когда мы шли на этот проект, то знали, что будем соперниками, но были уверены, что наша любовь это переживет. Но я не могла подумать, что игра настолько нас затянет, что это станет испытанием для наших отношений, – поделилась Оля Манько.

Ведущие проекта «У кого больше?» Макс Узол и Оля Манько познакомились на Новом канале. Именно работа свела молодых людей и делала их семьей. Но, как оказалось, это была любовь не с первого взгляда, по крайней мере, для Оли.

– Познакомились мы еще в 2011 году, когда я приехал в Киев пробоваться журналистом в кадре на проект «Піранії». На одну из моих первых съемок меня отправили с Олей, потому что она опытнее. Это был ночной клуб, Оля тогда писала Колю Серьгу, а мне надо было у нее учиться. Она тогда носила длинные рыжие волосы, этакая симпатичная, яркая «львица». По сути, я сразу на нее запал, – вспоминает ведущий «У кого больше?» – Но встречаться мы начали только в 2015-м, потому что все эти годы Оля меня тупо игнорировала. Я ей писал – она не отвечала, я посылал подарочки – она не брала, морозилась и делала вид, что меня не существует. И только в 2015 году, когда мы вместе случайно поехали в Будапешт, я проявил смелость, прижал ее к стенке и поцеловал. С тех пор мы вместе. Поженились 30 сентября 2017-го, скоро будет три года. Вместе мы всегда и везде: работаем, живем, путешествуем.

Не пропусти премьеру нового проекта «У кого больше?» в понедельник, 31 августа, в 19:00 на Новом канале