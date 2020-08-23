Как приобрести дешевые авиабилеты?

Ведущий нового реалити «У кого больше?» (Новый канал) Максим Узол поделился тремя способами, как сэкономить на перелете

23 августа мир отмечает негласный праздник – День дешевых авиабилетов. По этому приятному случаю заядлый путешественник Максим Узол поделился тремя лайфхаками, которые существенно сэкономят вам деньги на перелетах. Кому как не ведущему реалити «У кого больше?» знать об этих «секретах», ведь вместе с женой и коллегой по работе Олей Манько он объездил не только всю Европу, но и побывал в самых экзотических странах Азии и Африки.

Яйцо пашот, сырники и овсянка с сухофруктами: топ полезных завтраков от ведущих «У кого больше?»

ТОП-5 настольных игр от Макса Узола и Оли Манько

Способ №1. ловить распродажи

– Раз в месяц или даже каждые две недели лоукост-компании устраивают распродажи, – рассказывает Максим Узол. – Благодаря им можно взять билеты на 20% дешевле. Но чтобы «поймать» эти скидки, нужно регулярно мониторить сайты авиаперевозчиков или подписаться на специальные Telegram-каналы, освещающие деятельность лоукост-компаний. Среди них – @Ветер дует, @tripmydream, @погнали.ua и др.

Способ №2. Покупать авиабилеты заранее

– Как показывает опыт, наиболее оптимально покупать за два-три месяца до полета, – говорит ведущий Нового канала. – И мой совет: увидели дешевые – сразу берите. Обычно лоукосты выбрасывают всего 4-6 билетов на весь самолет по низким ценам, остальные – уже дорогие.

Способ №3. Прикинуться итальянцем

– Если нет ни акций, ни распродаж, а лететь надо, то лучший способ – прикинуться итальянцами, – с улыбкой сдает лайфхак ведущий «У кого больше?» – Заходишь на сайт skyscanner.com.ua и в конце ссылку «ua» заменяешь на «it», будто ты из Италии. И сразу же большинство билетов становится на 5-15 евро дешевле. Этот способ мы с Олей (жена Максима – прим.ред.) проверили, когда собирались в путешествие на Мальту.

Не пропустите премьеру реалити «У кого больше?» с участием Максима Узола уже 31 августа в 19:00 на Новом канале!