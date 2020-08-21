Большинство времени ведущие нового реалити «У кого больше?» (Новый канал) проводят в разъездах. И это не только командировки. Они так привыкли путешествовать, что это уже стало привычной частью их жизни. А чтобы в течение дня были силы на путешествия, съемки и другие дела, ведущие предпочитают сытные и полезные завтраки. Рецептами нескольких блюд, которые легко можно приготовить как дома, так и во время командировок, они охотно поделились.

Оля Манько возит продукты с собой

В сумке у ведущей «У кого больше?» Оли Манько всегда найдутся хлебцы и протеиновые батончики. Девушка не любит быть голодной или «забрасываться», лишь бы чем, поэтому всегда возит с собой продукты, которые долго не портятся.

– Если есть возможность приготовить завтрак дома или в апартаментах, где остановились, мы с мужем и по совместительству коллегой по работе отдаем предпочтение овсянке, яйцам и бутербродам на хлебцах, – рассказывает она. – Если выезжать нужно рано, то я всегда беру с собой злаковые хлебцы, сыр, из овощей – огурцы или помидоры, из фруктов – бананы. Эти продукты могут прожить некоторое время без холодильника, поэтому идеально подойдут для путешествия в качестве завтрака и перекусов. Также люблю протеиновые батончики. Если ты очень голоден, а до цивилизации еще далеко, они пригодятся. Из этой же серии также злаковые батончики и из перетертых сухофруктов.

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Анна Олицкая не представляет свое утро без яиц пашот

Для еще одной ведущей «У кого больше?» Анны Олицкой завтрак – не только первый прием пищи, но и настоящий ритуал. Девушка любит неспешно готовить его для себя и сына.

– Самый вкусный и полезный завтрак для меня – это яйца пашот на гречишном хлебе с авокадо и слабосоленым лососем. И хотя последний не слишком полезен, иногда позволяю, чтобы порадовать себя. Конечно, есть такое во время командировок не всегда удается. Поэтому в поездке обычно предпочитаю на завтрак овсянку. Дома варю ее на воде без ничего. А затем для вкуса добавляю орехов, ягод и немного меда.

Алина Мисечко профессионально готовит сырники

Ведущую реалити Нового канала Алину Мисечко уже по праву можно назвать профессионалом по приготовлению сырников. На кухне у девушки этот завтрак появляется очень часто.

– Ничего сложного, – объясняет она. – Берете 200 граммов творога, полбанана, одно яйцо, две ложки манки и немного соли. По вкусу можно добавлять и сахар, но я не очень люблю. Все перемешиваем и раскладываем в формы для кексов. Для приготовления сырников я использую мультипечь, но, думаю, подойдет и обычная духовка или газовая плита. На все про все у меня уходит около 20 минут.

Ведущий Нового канала рассказал о своем первом раз

В командировках, где возможности приготовить сырники нет, девушка предпочитает завтракать сухими кашами. Их она специально покупает для путешествий в туристических магазинах.

– Это не овсянка быстрого приготовления, которая продается в магазинах, – рассказывает Алина. – В состав этих смесей входят сушеное мясо, овощи, гречка. Они дороже, но стоят того. Для их приготовления необходимы только чашка, кипятильник и вода. В таких путешествиях как наши это то что надо. И на вкус не отличаются от обычной еды.

Не пропустите премьеру реалити «У кого больше?» с участием телеведущих уже 31 августа в 19:00 на Новом канале!