Муж-француз Вики Маремухи помогает движению Anonymous

Участница проекта «Супермодель по-украински» (Новый канал) рассказала, что именно делал ее Луи, чтобы навредить русне

Последнюю неделю внимание пользователей соцсетей приковано к участнице проекта Нового канала «Супермодель по-украински» и блогеру Виктории Маремухе (после замужества Беле – прим. ред.), которая впервые стала мамой. 7 сентября она родила сына, которого они с мужем, французским бизнесменом Луи, назвали Люком.

Cейчас смотрят

«Сын очень любит быть у отца на ручках»: Вика Маремуха – о первых днях с первенцем

Рожала Маре в Киеве, Луи был рядом с ней. Оказывается, что француз не терял времени с начала полномасштабной войны, а участвовал в движении Anonymous (группировка активистов и хактивистов, совершивших ряд масштабных сетевых атак – прим. ред.).

– Все, кто занимается фишингом (вид хакерства, цель которого – получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – прим.ред.), чтобы навредить русне, так или иначе входят в Anonymous. Хотя, конечно, есть конкретная ячейка группировки, – рассказала Маре о муже-айтишнике в YouTube-проекте «Слава+». – Большинство украинских работников Луи за несколько дней до полномасштабного наступления приехали в Таиланд. Не потому, что мы знали, что будет война, просто страна сняла часть ковидных ограничений, и все планово собрались в офисе в Таиланде. Мы были в депрессии и хотели что-то делать. Команда Луи также помогала: взламывала почты и базы, делала рассылки и спамы. Более того, муж до сих пор этим занимается вместе с нашими специалистами. Но подробностей рассказать не могу – это секретная информация.