05 июня

Племянница Леси Никитюк поразила публику. Розсміши коміка по-Новому 2024. Выпуск 16 от 05.06.2024

Встречай самый милый эпизод развлекательного шоу Розсміши коміка по-Новому 2024 16 выпуск от 05.06.2024, в котором участники удивят искусной самоиронией, замечательным стендапом и меткими шутками. Ты точно не сможешь сдержать улыбку!

Испытать свой юмористический талант попробует маленькая племянница Леси Никитюк Аня. Участница шоу Розсміши коміка по-Новому 2024 расскажет много интересного о своей жизни, а также поделится некоторыми секретами Леси. Какие неожиданные факты о своей тете озвучит Аня? Почему выступление девочки заставит Лесю прослезиться? Какую сумму выиграет маленькая юмористка? Расскажет лучшее развлекательное шоу Розсміши коміка по-Новому 2024 16 выпуск от 05.06.2024.

Розсміши коміка по-Новому 2024

Розсміши коміка по-Новому 2024 15 выпуск

Новый каналРозсміши коміка по-новому2024
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Племянница Леси Никитюк поразила публику. Розсміши коміка по-Новому 2024. Выпуск 16 от 05.06.2024

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Племянница Леси Никитюк поразила публику. Розсміши коміка по-Новому 2024. Выпуск 16 от 05.06.2024

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Племянница Леси Никитюк поразила публику. Розсміши коміка по-Новому 2024. Выпуск 16 от 05.06.2024

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