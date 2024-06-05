Встречай самый милый эпизод развлекательного шоу Розсміши коміка по-Новому 2024 16 выпуск от 05.06.2024, в котором участники удивят искусной самоиронией, замечательным стендапом и меткими шутками. Ты точно не сможешь сдержать улыбку!

Испытать свой юмористический талант попробует маленькая племянница Леси Никитюк Аня. Участница шоу Розсміши коміка по-Новому 2024 расскажет много интересного о своей жизни, а также поделится некоторыми секретами Леси. Какие неожиданные факты о своей тете озвучит Аня? Почему выступление девочки заставит Лесю прослезиться? Какую сумму выиграет маленькая юмористка? Расскажет лучшее развлекательное шоу Розсміши коміка по-Новому 2024 16 выпуск от 05.06.2024.

Розсміши коміка по-Новому 2024

Розсміши коміка по-Новому 2024 15 выпуск