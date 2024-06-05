Сегодня участники шоу Розсміши коміка по-Новому 2024 15 выпуск от 05.06. 2024 будут удивлять зрителей и судей проекта не только юмористическим, но и музыкальным талантом. Насколько удачным будет такой подход? Расскажет шоу Розсміши коміка по-Новому 2024.

Юмор бывает разный и, конечно, на разные темы. Но больше всего все мы любим смеяться над тем, что нам близко и что мы проживали сами. Олег и Богдан Пташинюки из Мощаницы Ровенской области попадут в самое сердце каждого зрителя своим выступлением. Ребята пленят не только своим юмором, но и харизмой и необычным стилем подачи. Как Олег и Богдан довели Юрия Ткача до истерики? Почему их выступление сорвало бурные овации в студии? Какую сумму удалось выиграть талантливым юмористам? Расскажет развлекательное шоу Розсміши коміка по-Новому 2024 15 выпуск от 05.06.2024.

Розсміши коміка по-Новому 2024

Розсміши коміка по-Новому 2024 14 выпуск